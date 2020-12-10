تطهير الترام وأوتوبيسات النقل العام بالإسكندرية لمكافحة كورونا

بدأت الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، أعمال تطهير وتعقيم شاملة لعربات الترام والأوتوبيسات، اليوم الخميس، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وشملت أعمال التطهير كافة مركبات هيئة النقل العام باستخدام المطهرات الموصي بها من اللجنة القومية لمكافحة العدوى حسب المعايير الخاصة بذلك.

وجرى إنشاء مراكز فحص في المحطات النهائية للكشف على السائقين والمحصلين بصفة دورية بواسطة أطباء وتمريض مزودين بكواشف حرارية.

يذكر أن أسطول هيئة النقل العامة في الإسكندرية يضم أكثر من 672 أوتوبيسا و"ميني باص"، بالإضافة إلى نحو 160 عربة ترام.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء وليد السعيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، افتتح المحاضرة التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان"هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد" ويحاضر فيها اللواء وليد السعيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد ٢٠٢٠، تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد "، وبحضور القيادات التنفيذية والأمنية والرقابية ولفيف من القيادات العامة بالمحافظة.

وفي كلمته؛ رحب المحافظ بجميع الحضور من القيادات الأمنية والتنفيذية وفئات المجتمع المختلفة. وأشار إلى أن تلك المحاضرة هي فرصة جيدة للتوعية بمخاطر الفساد على التنمية والأفراد والمجتمع بشكل عام. لافتاً أن الفساد أصبح ظاهرة عالمية تؤثر على جميع البلدان.

وأوضح الشريف أن القيادة السياسية والدولة بجميع أجهزتها التنفيذية يبذلون أقصي الجهود لمكافحة الفساد مؤكدا أن الدولة القوية هي الدولة التي تعمل علي القضاء علي الفساد والمفسدين. ووجه المحافظ الشكر إلي جميع العاملين بهيئة الرقابة الإدارية مشيدا بدورهم في مكافحة الفساد والذي شاهدنا جميعا من خلال الضربات القوية التي وجهتها الرقابة الإدارية تجاه المفسدين لمنع الفساد فى جميع أجهزة الدولة ومكافحته بشتى صوره، واتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن سلامة الوظيفة العامة وتحافظ على المال العام وجميع الأموال المملوكة للدولة.