المشرف على متحف أم كلثوم: نظارة "الست" كانت مرصعة بالألماس

كشف حاتم البيلي، المشرف على متحف أم كثلوم، عن سر ارتداء كوكب الشرق نظارة دائمًا خلال حفلاتها، قائلًا إن أم كلثوم كان من المعروف عنها أن لديها الكثير من النظارات، منها نظارات كانت مرصعة بالماس، وكان ترتديها بسبب حدوث مشكلة في عينيها.

وأضاف "البيلي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، من داخل متحف أم كلثوم، أن كوكب الشرق لم تكن تعاني من أي مشاكل في عينيها في البداية، ولكن حدث لها مشكلة في الغدة الدرقية، وخضعت لعملية جراحية، وبعدها حدث لها مشاكل في عينيها، وهذا ما جعلها تتوقف عن التمثيل، وترتدي نظارة طوال الوقت أمام الجماهير.

وتابع: "كان فيه طبيب ألماني هيعمل لها عملية جراحية يعالج المشكلة اللي في عينيها، ولكنه رفض لخطورة العملية على حياتها ومستقبلها".

وعن "المنديل" الذي كانت تمسكه في يديها طوال الوقت في الحفلات، قال إنها كانت "تعرق" كثيرًا من يديها بسبب التوتر في الحفلات، ومن ثم جاءت لها فكرة المنديل الذي يساعدها في تخفيف التوتر، ومن ثم أصبح مرتبطًا بها، وعرفها الجمهور بتلك الطريقة فيما بعد فأصبح من الأمور الأساسية في حفلات أم كلثوم.

واستطرد متحدثًا عن رحلة أم كلثوم، قائلا إن الملحن محمد الموجي كان من أشد المرتبطين بها، وهي أيضا كانت مرتبطة به وبألحانه بشكل كبير، حتى ولو كان هناك بعض الاختلافات بينهما ولكنهما كانا يخرجان معًا أعمالًا عظيمة سويًا.