تفاصيل حفل أصالة في رأس السنة بالأهرامات.. التذاكر تبدأ من 1000 جنيه

تستعد الفنانة أصالة لإحياء حفل رأس السنة، وذلك يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة 10 مساء، ومن المقرر أن تقدم أصالة في الحفل أبرز الأغاني التي قدمتها خلال مشوارها الفني مثل "أكتر وجابوا سيرته وبنت أكابر ونص حالة والورد البلدي"، بجانب أغاني الألبوم الأخير الذي أدته باللهجة الخليجية.

أسعار تذاكر حفل أصالة في الأهرامات 31 ديسمبر

ويقام حفل أصالة على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات في الجيزة، وتم طرح التذاكر بأسعار 1000 جنيه لفئة التذكرة السيلفر و2000 جنيه للفئة الجولد و3000 جنيه لفئة التذكرة البلاتنيوم و4000 جنيه لفئة الـVIP.

قواعد حضور حفل أصالة في الأهرامات 31 ديسمبر

وحددت الشركة المنظمة للحفل قواعد حضور الحفل تتمثل في أن تكون الملابس رسمية ويتم دفع تذكرة كاملة لمن هم فوق الـ6 سنوات، كما أنه غير مسموح بدخول أطفال سنهم أقل من 6 سنوات، وممنوع دخول جميع أنواع الكاميرات والأطعمة والمشروبات داخل الحفل.

يُذكر أن المطربة السورية أصالة، تصدرت التريند بعد ثاني حفلاتها الـ"أون لاين"، حيث حقق الحفل أعلى نسبة مشاهدة عبر اليوتيوب وتصدر المراكز الأولى في السعودية، ووجهت شكرها للجمعور عبر حسابها على موقع انستجرام قائلة : "في هذا اليوم كان امتحاني.. كيف لي أن أراكم وأستشعر دفء قلوبكم منّ خلف شاشة؟ كان إصراري على إسعادكم أقوى مما هو عليه.. تخيلت وجوهكم مبتسمه فَرِحة.. وتماهيت معكم رغم البعد.. شكرا أحبتي على دعمكم ومحبتكم وثقتكم التي قوتني وزودتني عزيمة وأملا ومحبة.. كانت ليلة كحبة دواء لأيام ليست كما أتمنّى.. طاب قلبي فيها وتحرّرت روحي".

وحققت أصالة نجاحا لألبومها الأخير "لا تستلم" الذي ضم 20 أغنية، وأدت جميع الأغاني باللهجة الخليجية.