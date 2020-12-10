إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالصالحية الجديدة

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس وسيارة ربع نقل، اليوم، بمدينة الصالحية الجديدة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغًا لقسم شرطة الصالحية الجديدة بتصادم أتوبيس وسيارة ربع نقل بطريق "الصالحية الجديدة - القنطرة".

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.