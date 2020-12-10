اليوم.. محاكمة طبيب الشرقية المتهم بفعل فاضح داخل ميكروباص

تنظر محكمة جنح الزقازيق، اليوم، أولى جلسات محاكمة الطبيب المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص.

وكانت محكمة جنح ثان الزقازيق قررت السبت الماضي تأجيل محاكمة الطبيب لجلسة اليوم لعدم الاختصاص، بعد أن أحالة نيابة الزقازيق الكلية الطبيب للمحاكمة بتهمة ارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص، بعد أيام من استئناف النيابة على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيله بكفالة مالية.

وقررت غرفة المشورة بمحكمة الزقازيق، في محافظة الشرقية، في وقت سابق قبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل الطبيب المتهم بـ"فعل غير أخلاقي"، أثناء استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" في مدينة الزقازيق، وقررت استمرار حبس المتهم 15 يوماً على ذمة القضية.

يذكر أن قرر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق، في وقت سابق، إخلاء سبيل الطبيب المتهم بكفالة 2000 جنيه على ذمة القضية، وهو القرار الذي استأنفت عليه النيابة، التي سبق وأمرت بتجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء ابراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً بورود بلاغًا لقسم شرطة ثان الزقازيق، بقيام فتاة، تبلغ من العمر 19 عاماً، بمعاونة سائق وعدد من المارة، بالتحفظ على الطبيب في أحد الشوارع، لاتهامه بارتكاب "فعل غير أخلاقي" داخل الميكروباص.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم، حيث اتهمته الفتاة بأنه ارتكب "فعل غير أخلاقي"، أثناء استقلال الميكروباص، ووقوفه ناحية المقعد الذي تجلس عليه.

وأضافت الفتاة أنها نهرت المتهم، لكنه لم يستجب، ما دفعها إلى رفع صوتها لإثارة انتباه باقي الركاب والسائق، ودارت مشادة كلامية، وعندما حاول الطبيب المتهم مغادرة الميكروباص، لحقت به الفتاة، وتجمع عدد من المارة، الذين تحفظوا عليه لحين حضور الشرطة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس الطبيب 4 أيام على ذمة التحقيق، قبل أن يتم تجديد حبسه لمدة 15 يوماً، ثم أمر قاضي المعارضات بإخلاء سبيله، قبل أن توافق غرفة المشورة على استئناف النيابة.