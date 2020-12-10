الإسكان تطرح 1117 مقبرة للمسلمين جاهزة لسكان « أكتوبر والجيزة»

أعلن جهاز مدينة السادس من أكتوبر طرح 1117 مقبرة جاهزة للمسلمين بمساحة 40 مترا، لسكان مدن السادس من أكتوبر، وحدائق أكتوبر، و 6 أكتوبر الجديدة، والشيخ زايد، ومحافظة الجيزة، أحياء وضواحي، بنظام حق الانتفاع.

كراسة الشروط تباع بجهاز مدينة 6 أكتوبر بمبلغ 200 جنيه

وأكدت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه سيتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمدافن، من جهاز مدينة السادس من أكتوبر، نظير مبلغ 200 جنيه، فيما يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات المطلوبه طبقا لكراسة الشروط، خلال الفترة من 20 ديسمبر الجاري، وحتى 27 من يناير المقبل.

قيمة حق الانتفاع للمدفن 102570 جنيها بخلاف 5000 وديعة صيانة

وتبلغ قيمة حق الانتفاع المدفن 102570 جنيها، بخلاف 5000 وديعة صيانة ومقابل الحراسة، بخلاف 50% من قيمة مقابل الانتفاع لقاطني محافظة الجيزة.

وعن طرق السداد لحجز المدفن، أوضحت المصادر أنه سيتم سداد مبلغ 40 ألف جنيه لقاطني السادس من أكتوبر، وزايد وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، و60 ألف لسكان محافظة الجيزة وضواحيها، مع استمارة الحجز، ويتم سداد باقي قيمة المدفن وقيمة الوديعة خلال شهر من تاريخ التخصيص، وقبل التسلم.

شروط حجز المدافن بأكتوبر والجيزة

ويسترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصا طبيعيا، وليس شخصا معنويا، "شركة أو مؤسسة"، ومن قاطني أكتوبر وزايد ومحافظة الجيزة، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة "مبنى أو أرض" له أو لأحد من أفراد أسرته، "الزوج أو الزوجة أو الأطفال القصر"، أو طبقا للوارد بكراسة الشروط.

لا يحق للأسرة الواحدة التقدم بأكثر من طلب لحجز المدفن

ولا يحق للأسرة الواحدة التقدم لحجز أكثر من مقبرة، على أن يتم تخصيص المقبرة بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق وكذا تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.