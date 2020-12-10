8 خطوات لإضافة المواليد لبطاقة التموين

يسعى الآباء والأمهات المستقبلين لمولود جديد في أسرتهم، لإضافة المولود على بطاقة التموين، وتقدم بوابة مصر الرقمية عددا من الخدمات المختلفة الخاصة بالتموين للمواطنين أبرزها إصدار بطاقة جديدة أو بدل تالف لبطاقة التموين، أو تفعيل بطاقة التموين أو الفصل الاجتماعي وضم أفراد الأسرة.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين، كما يلي:

- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنــــــــــا.

- اختيار خانة خدمات التموين.

- الضغط على خانة "ضم أفراد أسرتي".

- الضغط على خانة ابدأ الخدمة.

- يتم عرض أسماء الأفراد الذين قمت بإضافتهم مسبقا على بطاقتك التموينية.

- اختيار خانة المزيد من أفراد أسرتك من الدرجة الأولى.

- يتم الاطلاع على الشروط والأحكام التي تشمل أنه يجب ألا تنطبق على مالك البطاقة شروط الاستبعاد من التموين، ومالك البطاقة هو المؤهل لطلب الخدمة، ولا يمكن فصل رب أسرة على بطاقة تموين أخرى، ويمكن إضافة أفراد الأسرة الأعضاء في بطاقات تموينية أخرى وليس على بطاقة المواطن على ألا يكون أي منهم رب أسرة، ثم الضغط على موافقة على الشروط والأحكام، ثم "موافق".

- اختر المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى لإضافتهم، وسيتم عرض كافة البيانات التي قمت بإدخالها لمراجعتها ويمكن تعديل أي منها.

وبذلك تم إرسال الطلب بنجاح، ويمكن تتبع الطلب بالضغط على خانة "تتبع الطلب".

وللاستفادة من خدمات التموين على موقع بوابة مصر الرقمية، يجب اختيار الخدمة المطلوبة سواء كانت اضافة المواليد أو الفصل لاستخراج بطاقة جديدة أو استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين أو غيرها، وكتابة البيانات التي تشمل رقم الهاتف، ورقم بطاقة الرقم القومي في حال التسجيل مسبقا أو تسجيل حساب جديد من خلال كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بالرقم القومي ورقم المصنع واسم الوالدة، وباقي البيانات المطلوبة، للحصول على الخدمة الإلكترونية.