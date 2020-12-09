محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع تطوير بعض القرى النموذجية

واصل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لتفقد أعمال تنفيذ مشروع تطوير المرافق والخدمات بالقرى النموذجية بمركز أبوتيج ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بكل القطاعات الخدمية؛ خاصة التي تتعلق بالمواطنين بقرى ونجوع المحافظة وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم.

رافقه خلال الجولة المهندس ياسر عبدالرحيم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة، ويسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والمهندس أحمد الشريف مدير عام ري أسيوط، وبعض مسؤولي الشركات المنفذة ومسؤولي هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بقرى البلايزة ودكران والزرابي واستمع إلى شرح من مسؤولي الشركة المنفذة لمعدلات التنفيذ، مشددًا على ضرورة مراعاة المواصفات القياسية في التنفيذ؛ كما تفقد أعمال إنشاء كوبري رقم 149 على ترعة نجع حمادي الغربية والذي يجري إنشاؤه بتكلفة 18 مليون جنيه، وبحمولة 70 طن وبعرض 8 أمتار واستمع إلى شرح لمراحل الإنشاء ومعدلات التنفيذ فضلًا عن أهمية الكوبري الذي يربط قرى مركز أبوتيج بالمدينة مرورًا بشريط السكة الحديد وترعة نجع حمادي ويربط قرى مركز أبوتيج بالمدينة توفيرًا للوقت والجهد ومنع الزحام والتكدس المروري بالطرق القديمة.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير مداخل قرى البلايزة والزرابي واستكمال أعمال التشجير للشوارع والميادين بالقرى ودهان واجهات المنازل بلون موحد حفاظًا على الشكل الجمالي ومنع التشوه البصري بالإضافة إلى متابعة أعمال رصف الشوارع الداخلية؛ والتي تربط بين القرى وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير القرى النموذجية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يشرف عليها منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط ويجري تنفيذها بشكل جمالي وهندسي يتناسب مع أعمال التطوير بالقرى كما استمع المحافظ ومرافقوه إلى شرح لأهم الأعمال التي يجري تنفيذها بالقرى بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وعمد ومشايخ وأهالي القرى.

وقال المحافظ إنه يجري تطوير ورفع كفاءة جميع مشروعات البنية الأساسية بالقرى الأكثر احتياجًا واختيار بعض القرى النموذجية وتعميم التجربة لتشمل باقي القرى والنجوع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى متابعته المستمرة للمشروعات وتذليل كل العقبات لسرعة نهو الأعمال بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا والتأكيد على أهمية تضافر الجهود ووضع خطة لأدوار الجهات الشريكة والتعاون بين الوزارات والمديريات والإدارات الخدمية ورؤساء المراكز والأحياء ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن والعمل على تنفيذ هذه الخطة الطموحة لتكون قادرة على إحداث تغيير فعلي على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة، لافتًا إلى الدعم الذي توليه الدولة للنهوض بالقرى الأكثر احتياجا بالمرحلة الأولى والثانية من المبادرة والتي تستهدف 90 قرية بالمرحلة الثانية باعتمادات مالية قدرها 2.3 مليار جنيه.

ولفت إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يجرى تنفيذها بـ60 قرية في المرحلة الأولى وسينتهي العمل بجميع مشروعاتها مع نهاية ديسمبر 2020 على أن يبدأ العمل بمشروعات المرحلة الثانية بـ 90 قرية من القرى الأكثر احتياجًا لتحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم وذلك في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والرصف والنظافة والتنسيق الحضاري ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.