انطلاق مؤتمر جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة بمشاركة 5 دول أجنبية

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لجراحة الأوعية الدموية " MEVAC 2020" اليوم، بقسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب، جامعة المنصورة، ويستمر علي مدار 3 أيام، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور تامر أبو السعد القائم بأعمال عميد كلية الطب، وتنظيم الدكتور مسعد سليمان مدير مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية ورئيس المؤتمر ، والدكتور خالد موافى سكرتير المؤتمر .

يناقش المؤتمر كل ما هو حديث فى التدخلات الجراحية والقسطرة التداخلية وتأثير جائحة كورونا على التجلط وانسداد الشرايين والأوعية الدموية، وقال الدكتور مسعد سليمان، مدير مركز جراحة القلب والصدر، إن المؤتمر يتضمن 20 محاضرة علمية بالإضافة الى 3 ورش عمل على الطرق الحديثة لعلاج الدوالي بدون تدخل جراحي بواسطة دفع الماء، والطرق الحديثة لعلاج الجروح المزمنة، وعلاج القدم السكرى بدون تدخل جراحي بواسطة دفع الماء، إلى جانب الطرق الحديثة للإسراع فى التئام الجروح المزمنة، وعلاج مشاكل الأوعية الدموية أثناء الحمل وكيفية التغلب عليها والوقاية منها، والوحمات الدموية الحديثة والمتقدمة باستخدام القسطرة التداخلية.

وأضاف سليمان في تصريح صحفي، أن المؤتمر يحاضر به نخبة من المتخصصين والمتميزين فى تخصص جراحة الأوعية الدموية داخل وخارج مصر وسيتم عرض المتحدثين من خلال تقنية الفيديو كونفرانس من 5 دول أجنبية وهي ايرلندا وانجلترا وألمانيا وايطاليا والولايات المتحدة كما سيتم بث العمليات من مركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية وللجامعات المصرية وسيتم بث حى لعمليات من مراكز متخصصة فى جراحات الأوعية من ايرلندا ولندن

وأشار الدكتور محمد الشربينى مدير شركة "التميد" أن المؤتمر يجري بمشاركة العديد من الأساتذة والخبرات الجراحية المميزة فى تخصص الأوعية الدموية من مختلف دول العالم في حضور ممثل لهيئة WHO بمنظمة الصحة العالمية.