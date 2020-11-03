جراحو "دولي المنصورة" يجرون جراحتين نادرتين في الأوعية الدموية

نجح أطباء مستشفى المنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية، في إجراء عملية توسيع بالوني بالقسطرة الطرفية لمريض يبلغ من العمر 65 عاما، اليوم، لإنهاء معاناته من قصور دموي حرج بالدورة الدموية الطرفية في الساق اليمنى.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن فريق طبي نجح في إجراء عملية توسيع بالوني لمريض يبلغ من العمر 65 عامًا يعاني من قصور دموي حرج بالساق اليمنى، حيث تم التدخل الطبي السريع عن طريق القسطرة الطرفية داخل وحدة القسطرة التداخلية بمستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي) وجرى استعادة وتقوية الدورة الدموية للساق بنجاح عن طريق فريق طبي من قسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى حيث تمت العملية بنجاح باهر وخرج المريض من العمليات بحالة مستقرة.

وشارك في إجراء العملية فريق طبى مكون من "الدكتور إسماعيل حامد أخصائي ودكتوراه جراحة الأوعية الدموية ، والدكتور ماجد عبد الله طبيب زمالة جراحه الأوعية الدموية، والباز محمد الباز، أخصائي تصوير طبي وأشعة والفريق المعاون بالمستشفى".

وعلي جانب آخر تمكن فريق طبى بالمستشفى، من إنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا كانت تعاني من إفراط مستمر في نشاط الغدد العرقية لليدين نتيجة وجود خلل في التحكم العصبي للعصب السمبثاوي المسئول عن إفراز العرق اللازم لتنظيم درجة حرارة الجسم والذي أثر سلبا على ممارستها للحياة الطبيعية اليومية.

وأجري الفريق الطبي العديد من الفحوصات الطبية لتحديد سبب المشكلة وتم إجراء استئصال جزء من العصب السمبثاوي الصدري باستخدام المنظار الصدري لقطع الإمداد العصبي عن الغدد العرقية وبالتالي تقليل كمية العرق المفرزة

وأكدت إدارة المستشفى أن العملية تعد من العمليات ذات المهارة الخاصة وتمت بنجاح وخرجت المريضة بحالة مستقرة لتمارس الحياة اليومية بشكل طبيعي، وذلك بفضل فريق طبي مكون من جراحي الأوعية الدموية بالمستشفى بقيادة الدكتور هاني البشير استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، ووعد الدكتور سعد مكي بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومة الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.