"صحة المنوفية": تفعيل قسم الأوعية الدموية بمستشفى سرس الليان

أعلن الدكتور نصيف حفناوي العفيفي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بدء تفعيل قسم الأوعية الدموية لإجراء عمليات الوصلات الوريدية الشريانية لمرضى الفشل الكلوي المزمن A-V. Shunt وتركيب قساطر الغسيل الكلوي الدائمة وأيضا علاج القدم السكري وحقن الدولي وإذابة جلطات الأوردة والشرايين اعتبارا من 2020/7/1 مع تقديم أفضل الخدمات الطبيه والعلاجيه للمرضي المترددين بسرس الليان.

وأكد نصيف أن عمل القسم يتم تحت إشراف الدكتور وليد أنور الشريف مديرالمستشفى واستشاري الأوعية الدموية، والدكتور محمد عبدالسميع البهات، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وأهل الخير الذين تبرعوا بعدد 2 شنطة آلات جراحية للأوعية الدموية والمستلزمات الطبية المستخدمة التي يتم استخدامها في اجراء تلك العمليات.