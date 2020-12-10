 رئيس شركة مياه الشرب يتفقد معدات وسيارات التعامل مع الأمطار بالجيزة

تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فعاليات عرض الاصطفاف لمعدات وسيارات ومهمات السلامة والصحة المهنية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بمحطة مياه الشرب الرئيسية بإمبابة، وذلك للوقوف على جاهزيتها والاستعداد للتعامل مع كافة أشكال الطوارئ والأزمات لاسيما سقوط الأمطار الغزيرة فى ظل التغيرات المناخية الحالية.

وشهد رئيس الشركة القابضة استعراضا لعدد 65 سيارة مجهزة، 20 بدالة و38 طلمبة، و10 مولدات متنقلة على عجل، وعدد 2سيارة سيول والتي تستوعب كميات مياه 1350 م3/ساعة، بخلاف أبراج إنارة تستخدم في حالات الإصلاح، وسيارات الكلور، والمعدات والسيارات الصغيرة والتي تستخدم لسحب المياه بالشوارع الضيقة.

وتفقد نماذج أغطية البالوعات ذات الشبكة تأمينية أسفل الغطاء مصنوعة من مادة الأستيل المقاومة للصدأ، تتكون من أربعة أجزاء مفصلية، يتحرك كل جزء باتجاه آخر في حالة الفتح والغلق، لتسهيل أعمال الصيانة للعاملين، لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية البالوعات.

كما شهد نماذج لأعمال وأنشطة إدارة التوعية بشركة الجيزة، والحملات التوعوية التى تنظمها فى المدارس لتوعية الأطفال باستخدام أحداث الأنشطة التفاعلية، مثل ورش الرسم والسباكة والألعاب ومسرح العرائس.

ونظمت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات حملات توعية لطلاب المدارس لأهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ عليها تحت عنوان "كل نقطة مياه بتفرق".

ندوات للتوعية المائية وعروض فنية بمدارس المنياقال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا، إن الشركة نظمت ندوات للتوعية المائية بمدرسة عجوة الابتدائية بأبوقرقاص والتى يبلغ عدد طلابها 1250 طالبا.

وأضاف الشهاوى أنه تم توزيع كتب تلوين ضمن حملات التوعية التى تقوم بها الشركة والتى تركز على التوعية المائية وجائحة كورونا والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة والاستخدام الآمن للصرف الصحى بالتعاون بين الشركة وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمنيا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف.

وأكد الشهاوى أن الشركة تولي أهمية قصوى بالتوعية لأنها تخاطب كل الفئات الموثرة داخل المجتمع المنياوى.