محافظ القاهرة: عدم تحديث القوانين والمركزية الشديدة يؤديان للفساد

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن المحافظة تحتفي بذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد، لافتًا إلى أن الفساد هوا إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة ويؤدي إلى تهديد هيبة الدولة وانعدام ثقة المواطن في الدولة، مشيرا إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى مكافحة الفساد.

وأضاف أن ما حققته الدولة على مدار السنوات الـ6 الماضية بسبب قيادة مخلصة وإرادة وطنية ورؤية واضحة، لتحقيق متطلبات الدولة لتحقيق تنمية مستدامة لصالح المواطن، مشيرا إلى أن الفساد يبدد جهود التنمية "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها"

وأشار إلى التعامل الإلكتروني يحد من الفساد، لافتا إلى وجود أسباب أدت إلى الفساد ومنها عدم تحديث القوانين الخاصة بالمحليات والتحول المركزي الشديد ووجود مخططات عامة وعدم وجود مخططات تفصيلية وعدم تغيير القيادات لفترة طويلة، لافتا إلى أن المحافظة ترفع شعار "متحدون لمكافحة الفساد" .

وأشار إلى أنه جرى إطلاق الخدمات الإلكترونية للمواطنين بـ41 خدمة إلكترونية وإعداد دليل موحد للخدمات علاوة على إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني، مؤكدا أنه جرى عقد دورات تدريبية للعاملين لتدريبهم على مكافحة الفساد والقاهرة سكانها يصل لـ11 مليون نسمة.

وأكد أنه جار العمل على تحسين حياة المواطن في ظل التحديات التي تواجه العمل الإدارة ومنها الزحام المروري ومخالفات المباني، منوها إلى أن هذه التحديات لا يمكن مواجهتها إلا بدعم من أجهزة الدولة والشفافية، مؤكدا أن مكافحة الفساد لا تأتى إلا من خلال وازع ديني وأخلاقي ووازع وطني وبدعم من المؤسسة الدينية والأسرة.

وأشار إلى أن الدور الوطني الذي تقوم به البنوك من الحوكمة كلها أمور تصب في مكافحة الفساد، موضحا أن الدولة تسعى لتحقيق طفرة شاملة في التنمية وتحقيق مستقبل أفضل.

ويشارك في المؤتمر شوقي علام مفتي الجمهورية، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثل الرقابة الإدارية وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء الأحياء.