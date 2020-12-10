"جاتله أزمة في ثواني ومتلحقش".. ابنة نبيل فاروق تروي لحظاته الأخيرة

قالت ريهام نبيل، ابنة الكاتب نبيل فاروق، إن والدها الراحل تعرض في الساعات الأخيرة إلى متاعب صحية، لافتة إلى أنه حتى صباح اليوم كان يعيش بشكل طبيعي، و"بين ثانية والتانية جاتله أزمة قلبية ومتلحقش".

وأضافت "نبيل"، في مداخلة هاتفية مع مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الأربعاء، أنه تعرض إلى العديد من الأزمات الصحية، ومنها كسر في العظام، ومر من العديد من الأزمات، ولكن هذه المرة كان الأمر صادمًا، واستغرق "ثواني فقط".

وأكدت، أنها تشعر بالأثر الذي تركه والدها في الجماهير، والحديث الجيد عنه وعن كتاباته، وهي فخورة جدا به.

ونبيل فاروق كاتب مصري معروف، اشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة، كما قدم مسلسل "العميل 1001" الذي قام ببطولته الفنان مصطفى شعبان.

بدأ نبيل فاروق عشقه للقراءة منذ طفولته، حين كان والده يشجعه على القراءة، وبدأ محاولات الكتابة في المدرسة الإعدادية، وانضم إلى جماعة الصحافة والتصوير والتمثيل المسرحي في المدرسة الثانوية.

أولى الجوائز التي حصل عليها الراحل كانت من قصر ثقافة طنطا عن قصة "النبوءة"، وذلك في عام 1979، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000.

النجاح الكبير لنبيل فاروق كان عام 1984، حينما اشترك بمسابقة لدى المؤسسة العربية الحديثة، وفاز بجائزتها عن قصته أشعة الموت، والتي نشرت في العام التالي كأول عدد من سلسلة ملف المستقبل.

وابتكر نبيل فاروق شخصية أدهم صبري، حين ما قابل ضابط مخابرات مصري، ومنها ذاع صيت الشخصية وحققت نجاحا كبيرا.

في شهر أكتوبر من عام 1998، فاز الدكتور نبيل فاروق، بالجائزة الأولى في مهرجان ذكرى حرب أكتوبر، عن قصة "جاسوس سيناء أصغر جاسوس في العالم".