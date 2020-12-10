خطوات تسجيل استمارة الصف الأول والثاني الثانوي لأداء الامتحانات

بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد أداء الفصل الأول والثاني الثانوي اختبارات الفصل الدراسي الأول في يناير المقبل، أتاحت إمكانية تسجيل استمارة التقدم للاختبارات وتدقيق البيانات إلكترونيا، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

وتستعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خطوات تسجيل استمارة وزارة التربية والتعليم للتقدم للاختبارات، وتدقيق البيانات لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي.

تسجيل استمارة التقدم للاختبارات وتدقيق البيانات

- عند تسجيل استمارة البيانات، يجب تفعيل البريد الإلكتروني الخاص من أوفيس 365.

- ثم يتم تجهيز صورة شخصية جديدة للطلاب بخلفية بيضاء.

خطوات إنشاء بريد أوفيس 365

- في حالة إذا كان لم يكن لديك بريد إلكتروني، فيمكنك الدخول على صفحة التقدم للاختبارات واختيار إنشاء بريد إلكتروني جديد، وإنشاء حساب جديد.

- ثم يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي للطالب، والكود الخاص بالطلب "بالنسبة لأولى ثانوي، ويكون الكود موجود في إيصال تسلم التابلت".

- وبالنسبة للصف الثاني فالكود هو الرمز الموجود في بداية البريد الإلكتروني الخاص بحساب بنك المعرفة، والضغط على "لست روبوت".

- يتطلب من الطالب إدخال رقم هاتف، وبريد الكتروني بديل.

- ثم يقوم الطالب بالضغط على تسجيل.

- ثم يظهر البريد الإلكتروني الجديد الخاص بالطالب.

خطوات تسجيل استمارة التقدم للاختبارات وتدقيق البيانات

- يقوم الطالب بالدخول على مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنــــا.

- ثم يتم اختيار تسجيل استمارة التقدم للاختبارات وتدقيق البيانات لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي أو الدخول بشكل مباشر من هنــــا.

- ثم يقوم الطالب بتسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الخاص بالطالب عبر موقع مايكروسوفت، يتم تسجيل البريد وكلمة السر.

- ثم يتم الدخول إلى صفحة البيانات والمعلومات، وسيتطلب منك الضغط على كلمة موافق.

- ثم ستظهر الصفحة التي تتطلب استيفاء بيانات الطالب، مثل الاسم، والكود والرقم القومي، وهي ستكون موجودة وفقا لبيانات الوزارة، لذا يجب أن تتأكد من تسجيل الاستمارة.

- يجب التأكد من البيانات ثم الضغط على حفظ، إذا كنت تنوى تعديل أي بيانات في وقت لاحق، أو اعتماد لإرسالها إلى الوزارة.

- في حالة كان هناك خطأ في البيانات أو المعلومات بعد اعتماد الاستمارة، يتم إرسال شكوى للموقع الالكتروني لاستقبال الشكوى، وسيتم الرد على الطالب خلال 72 ساعة، من هنــــا.

- وأكدت الوزارة أنه يمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، وذلك خلال الفترة من 3 ديسمبر الجاري حتى 10 ديسمبر.