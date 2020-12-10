وكيل "تعليم القليوبية" يلتقى مسؤولي التعليم الخاص لمتابعة العمل بالمدراس

عقد الدكتورالسيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا، اليوم، بحضور "سماح إبراهيم" وكيل المديرية و"عبير جرامون" مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية، والإدارات التعليمية المختلفة لمتابعة سير العمل بالإدارة وكافة المدارس التابعة لها.

وخلال الاجتماع، شدّد وكيل الوزارة على أن تكون أسس وآليات العمل وفق الضوابط القانونية المحددة والقرارات المنظمة، ووجّه إلى الالتزام التام بالقرارات والضوابط القانونية في كافة الإجراءات والالتزام بالقرارات الوزارية والنشرات المنظمة للعمل وسرعة الأداء.

وفي السياق، اجتمع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية إجتماعا بلجنة الموارد البشرية بالمديرية بحضور سماح ابراهيم، وكيل المديرية والدكتور محمد عبد الرشيد، مدير عام التعليم العام، ومحمد خميس مدير الشئون المالية والإدارية، ومحمود طنطاوى مدير إدارة الموارد البشرية، وأمجد عبد الهادى مدير عام الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة، لمناقشة الموضوعات الخاصة بلجنة الموارد البشرية ومنها حافز التميز العلمى والترتيبات الخاصة بالعاملين بالقانو 81 لسنة 2016م والنقل .

ونظمت مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية ندوة توعوية بمدرسة بنها الثانوية بنات تحت شعار ( متحدون على محاربة الفساد) ، وذلك إحتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد حاضر فيها المقدم عبد الوهاب عامر، عضو هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور السيد الفيومى و سماح إبراهيم.

وتناولت الندوة تعريف الفساد والدور الذي تلعبه الرقابة الإدارية كأحد أهم الأجهزة في منعه ومكافحته، وأهمية رفع مستوى الوعى بأهمية الوقاية من الفساد والحفاظ على الوظيفة العامة والمال العام بعيدا عن الفساد.

في وقت سابق شارك مديرو الإدارات التعليمية بتعليم القليوبية في الإجتماع الذى عقد برئاسة الأستاذ الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين لمناقشة أليات التنمية المهنية للموجهين وذلك بالإشتراك مع قسم التدريب بالإدارة وبحضور الموجهين الاوائل للمواد الدراسية ومسئولي وحدة التدريب.

فيما قامت إدارتى القناطر الخيرية وقليوب بإنهاء أعمال تعقيم وتطهير جميع المدارس المشاركة في الإنتخابات بعد إنتهاء أعمال التصويت والفرز لإنتخابات مجلس النواب، وواصلت أجهزة المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية متابعة سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا .