"التعليم" تعلن رسوم امتحانات الثانوية التراكمية: المرة الإضافية تصل لـ5 آلاف

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الرسوم التي سيدفعها الطالب من أجل أداء الامتحانات في إطار نظام الثانوية العامة التراكمي الجديد المقرر بداية تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي من العام الدراسي المُقبل 2021/2022.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن أمس الأول الثلاثاء، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، بتعديل نص المادة رقم "28" من قانون التعليم، والصادر بالقانون رقم 113 لسنة 1981، فيما يخص قواعد امتحانات الثانوية العامة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن التعديلات في قانون التعليم الخاص بامتحانات الثانوية العامة نصت على أن تكون المرة الأولى التي يُجري فيها الطالب الامتحانات في مختلف السنوات الدراسية الثلاث دون أي رسوم.

وأكدت "التعليم" أن المرات الإضافية التي سيدخل فيها الطالب للامتحانات والتي حددتها الوزارة بفرصتين إضافيتين، سيجري فرض خلالهما رسوم بحد أقصى مبلغ 5 آلاف جنيه للطالب الواحد، وأن الرسوم سيتم تحديدها تمامًا لاحقًا عقب موافقة مجلس النواب على التعديلات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمي للعام المُقبل، على طلاب الصف الأول الثانوي من العام الدراسي القادم 2021/2022، أي من هم في الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي، بشكل تراكمي على مدار الثلاث سنوات الدراسية، كما أنه تقرر أن هناك 3 محاولات لدخول الطالب للامتحان.

وأوضحت "التعليم" أن أسئلة الامتحانات سيتم وضعها إلكترونيًا، كما أنه سيتم تصحيح إجابات الطلاب في الامتحان بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، لافتة إلى أن امتحان المادة الواحدة سيكون من 4 أو 5 نماذج مختلفة ولكنها في نفس مستوى صعوبة الأسئلة، وأن النموذج الواحد ستختلف فيه ترتيب الأسئلة واختيارات الإجابة من أجل تقليل حالات الغش بين الطلاب.