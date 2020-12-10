دورات تدريبية للعاملين بالشؤون القانونية في جامعة بنها

نظمت الإدارة العامة للشؤون القانونية بجامعة بنها، دورة تدريبية لتنمية مهارات المحامين في إجراءات التقاضي والتحقيقات والبحوث في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجاري.

حاضر في الدورة التدريبية، الدكتور أشرف توفيق شمس الدين، رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالجامعة، والدكتور رضا عبد الحليم، عميد كلية الحقوق والمستشار طه حسين، مدير نيابة إدارية بنها ثالث، والمستشار محمد إبراهيم مدير نيابة إدارية بنها أول ، والمستشار صلاح محمد الوكيل النيابة الإدارية فرع الدعوي التأديبية ببنها ، وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة.

وقال محمود إبراهيم مدير عام الشئون القانونية بالجامعة، إن هذه الدورات تأتي في إطار حرص الجامعة علي رفع كفاءة العاملين وتنمية قدراتهم واهتمام الشئون القانونية علي تطوير آداء الإدارة القانونية وتنمية قدرات المحامين في إجراءات التقاضي والتحقيقات والبحوث والتظلمات.

في وقت سابق عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للمناصب القيادية بالجامعة وهى أمين الجامعة، مدير عام الشؤون الهندسية، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية ، وأيضا التجديد لوظائف ٧ من مديري العموم بالجامعة.

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التى تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة علي إتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأكد الدكتور السعيد أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.

يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وعضوية الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة والدكتور أشرف شمس الدين وكيل كلية الحقوق ببنها.

كما ضمت اللجنة كل من الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة عضوا من الخارج والدكتور هيثم حمزة أستاذ تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة عضوا من الخارج والدكتور هانى محمود الأستاذ بكلية الطب البيطرى.