محافظ بني سويف: حظينا بمشروعات خدمية بقيمة 87 مليار جنيه

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية بالقاهرة" اليوم، تحت عنوان " قصة نجاح مجلس الشراكة الاقتصادية بمحافظة بني سويف" بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحافظي الفيوم والمنيا.

وفي كلمته، أكد محافظ بني سويف أن الإستراتيجية العامة للمحافظة التي يتم إطلاقها اليوم هي إحدى ثمار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتوجيه مؤشر بوصلة التنمية نحو الصعيد بعد سنوات طويلة من التهميش والإهمال، حيث سارعت الحكومة بقيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولي في تنفيذها عبر العديد من المشروعات القومية والخدمية التي ساهمت في تحسين مستوى وجودة الحياة بالصعيد.

وقال المحافظ: "حظيت بني سويف بحزمة من المشروعات القومية الخدمية والتنموية، بقيمة 87 مليار جنيه خلال الـ 6 سنوات الماضية، ومازالت الجهود تتواصل، وسيتم في الفترة القريبة المقبلة افتتاح مشروعات جديدة بقيمة 3 مليارات جنيه، حيث شملت تلك المشروعات كل القطاعات الحيوية، خاصة البنية التحتية وقطاعات الصحة والصرف الصحي والإسكان وغيرها من القطاعات الحيوية، وأصبحت المحافظة بعد تلك المشروعات مؤهلة لأن تكون مركزا صناعيا زراعيا، وتنمويا خاصة في مجال فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد محافظ بني سويف أن هناك منهجية متبعة لانجاز الإستراتيجية بشكلها النهائي، بداية من توفير المعلومات والبيانات اللازمة، حيث تم تطبيق منهجية دقيقة ومتكاملة لجمع المعلومات المطلوبة، فلم يتم الاكتفاء بالتقارير المكتبية السنوية، بينما تمت مراجعة ذلك وتدقيقه من خلال زيارات ميدانية للقطاعات، فضلا عن تنظيم ورش عمل ومنتديات اقتصادية بحضور نائبي المحافظ، وذلك من منطلق أن المعلومة الدقيقة والمتكاملة تؤدي حتماً إلى نتائج أكثر واقعية وتكاملاً.

ولفت إلى أن تلك المرحلة أعقبها عرض إستراتيجيات القطاعات على المجلس الاستشاري الاقتصادي للمحافظة لاختيار المشروعات ذات الأولوية التي تم "لاحقا" تضمينها للمسودة النهائية للإستراتيجية، بعد مراجعتها مع الاستشاريين التابعين لوزارة التنمية المحلية و في حضور أعضاء المجلس أكثر من مرة لتحقيق التوافق بين محاورها وأهدافها ومشروعاتها ورؤية المحافظة التنموية، انتهاءً بالعرض النهائي على المجلس الاستشاري الاقتصادي و الموافقة عليها، وصولا لهذا اليوم لإطلاقها وإعلان تعميمها على مستوى محافظات مصر، لتكون قصة نجاح تستحق الوقوف عندها والاستفادة منها.

جاء ذلك خلال مؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية الذي تم تنظيمه " بالقاهرة"، اليوم، لإطلاق الإستراتيجية التنموية العام للمحافظة تحت عنوان " قصة نجاح مجلس الشراكة الاقتصادية بالمحافظة بني سويف "، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ومحافظي الفيوم والمنيا، و جوزيف غانم مدير مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (وايز )، والدكتور هشام الهلباوي مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من مسؤولى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر والدكتور إبراهيم مصطفى مستشار مجلس الشراكة الاقتصادية ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات.