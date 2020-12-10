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محمود مسلم

بريد الوطن.. أنتِ الحب

كتب:

بريد الوطن
10:23 ص | الخميس 10 ديسمبر 2020
أنتِ الحب

أنتِ الحب

الحب يا صغيرتى أنتِ

كل أغانى العاشقين

أفلام الزمن الجميل

ابتسامة كبرى

لثغركِ الوردى

الحب يا صغيرتى أنتِ

فهو على بساطتهِ صوَّرَ لى قلبكِ البرىء

وصور لى كيفَ لأرضٍ غريبةٍ

أن تصيرَ بيتاً

وكيف لمقهى عتيق أن يصير متكأً

الحب يا صغيرتى حديقَة وردٍ

وليمون طازج

وعطر مثير

وساحَة عيد

فلا تحزنى ولا تخافى

لأنى أحبك فوق الحب بحب

ولا تغضبى منى

فإنى طفل أبله

لا يتقن فنون الكلمِ

ولا أدرك كم أن كلمة منى لكِ

تعيد بناء الثقة

وتنفض الغبار عن أحلامنا كى تُحقق

                               أسماء عبدالخالق

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