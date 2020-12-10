بريد الوطن.. أنتِ الحب
كتب:
بريد الوطن
10:23 ص | الخميس 10 ديسمبر 2020
أنتِ الحب
الحب يا صغيرتى أنتِ
كل أغانى العاشقين
أفلام الزمن الجميل
ابتسامة كبرى
لثغركِ الوردى
الحب يا صغيرتى أنتِ
فهو على بساطتهِ صوَّرَ لى قلبكِ البرىء
وصور لى كيفَ لأرضٍ غريبةٍ
أن تصيرَ بيتاً
وكيف لمقهى عتيق أن يصير متكأً
الحب يا صغيرتى حديقَة وردٍ
وليمون طازج
وعطر مثير
وساحَة عيد
فلا تحزنى ولا تخافى
لأنى أحبك فوق الحب بحب
ولا تغضبى منى
فإنى طفل أبله
لا يتقن فنون الكلمِ
ولا أدرك كم أن كلمة منى لكِ
تعيد بناء الثقة
وتنفض الغبار عن أحلامنا كى تُحقق
أسماء عبدالخالق
يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com