بريد الوطن.. أنتِ الحب

الحب يا صغيرتى أنتِ

كل أغانى العاشقين

أفلام الزمن الجميل

ابتسامة كبرى

لثغركِ الوردى

الحب يا صغيرتى أنتِ

فهو على بساطتهِ صوَّرَ لى قلبكِ البرىء

وصور لى كيفَ لأرضٍ غريبةٍ

أن تصيرَ بيتاً

وكيف لمقهى عتيق أن يصير متكأً

الحب يا صغيرتى حديقَة وردٍ

وليمون طازج

وعطر مثير

وساحَة عيد

فلا تحزنى ولا تخافى

لأنى أحبك فوق الحب بحب

ولا تغضبى منى

فإنى طفل أبله

لا يتقن فنون الكلمِ

ولا أدرك كم أن كلمة منى لكِ

تعيد بناء الثقة

وتنفض الغبار عن أحلامنا كى تُحقق

أسماء عبدالخالق

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com