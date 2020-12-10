رئيس "الجزيرة الرياضي" بمطروح يعلن إصابته بكورونا: الألم شديد

أعلن حمدي حفيظ، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي بمطروح عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال "حفيظ" إنه خضع لعزل منزلى، ويتابع مع الأطباء المتخصصين. ووجه رسالة إلى أهالي مطروح وجميع أصدقائه من رؤساء الأندية فى مصر قائلا :"تجنبوا المناسبات إلا بالكمامة، والكمامة وسيلة وقاية، وليست علاج .. الألم شديد جداً، بدأت حاسة الشم والتذوق في العودة والحمد لله، بعد عزلى منذ أيام، كما أن الإستهتار يكلفك الكثير وكل شيء بقدر من الله".

جدير بالذكر أن فريق كرة القدم بنادى نادى الجزيرة الرياضى صعد للدوري الممتاز "ب"، فى مجموعة بحرى، وشارك العام الماضي في كأس مصر، وصعد إلى دور الـ 16 وخرج من البطولة بعد أن أدى مباراة قوية، نالت إعجاب وإحترام جميع الفرق المشاركة في البطولة.