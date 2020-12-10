استشاري وبائيات يحذر: يناير وفبراير الأسوأ في الموجة الثانية لـ كورونا

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري الوبائيات، إن يناير وفبراير سيكونان أسوأ شهور في الموجة الثانية لفيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك زيادة مخيفة في الإصابات ستحدث.

وأضاف "مصباح" لـ"الوطن"، أن الأمراض التنفسية بصفة عامة تنتشر وتنشط في فصل الشتاء، مطالبا المواطنين بالوعي بخطر الإصابة بفيروس وضرورة التهوية الجيدة وعدم غلق الشبابيك في فصل الشتاء.

وتابع: في حال الشعور بأي عرض من أعراض فيروس كورونا لا بد من عدم الخوف والاتصال بالخط الساخن بوزارة الصحة أو التواصل مع أحد مستشفيات الصدر أو الحميات.

وكشف عن أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في مصر وصلت إلى ما يقرب من 87%

وأوضح استشاري الوبائيات أن نسب الوفاة من الفيروس في مصر مماثلة لنسب الوفاة عالميا، مرجحا سبب وفاة العديد من ضحايا بسبب طلب الرعاية متأخر، مشيرا الى ضرورة الحذر من شراسة الفيروس في فصل الشتاء.

ودعا إلى ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين بالاستمرار وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، وخصوصا الأفراح والحفلات، والابتعاد عن الموائد الجماعية ومراعاة الاستخدام الشخصي لأدوات الطعام وعدم تبادلها مع الأفراد.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 119702 حالة من ضمنهم 104074 حالة تم شفاؤها، و6832 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.