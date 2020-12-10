الدولار يرتفع قرشا في البنوك بعد استقرار 4 ساعات

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في كل البنوك وشركات الصرافة، لليوم الثاني على التوالى، بقيمة قرش، بعد استقرار لم يدم سوى 4 ساعات خلال التعاملات اليومية.

وجاء أكثر من 20 بنكًا في قائمة الأعلى سعرًا للبيع والشراء وهي الأهلي الكويتي، وبيريوس، وقناة السويس، وعودة، والمشرق، والتجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، والأهلي المتحد، وفيصل الإسلامي، ليباع بـ15.75 جنيه مقابل 15.65 جنيه للشراء، فيما باع بنك بركة بأقل سعر بـ15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار العملات العربية ليباع الريال السعودى بأعلى سعر شراء في بنوك كريدى أجريكول، والعربي الأفريقي، والمشرق، وقناة السويس، والكويت الوطني، والاستثمار العربي عند 4.17 جنيه للشراء، فيما بيع الدرهم الإماراتي بـ 4.26 جنيه للشراء في بنوك بلوم، وعوده، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، و"hsbc"، وقطر الوطني.

فيما تباينت أسعار العملات الأوروبية خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة مقابل الجنيه، وسجل اليوروأعلى سعرًا للشراء في بنك بلوم بـ18.93 جنيه بتراجع قرش عن بداية التعاملات اليومية.

واستقر الإسترلينى خلال التعاملات اليومية 20.88 جنيه في بنكى بلوم و"hsbc".