سقوط أمطار غزيرة على الغربية والدفع بسيارات لشفط المياه

تعرضت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، منذ قليل، لسقوط أمطار غزيرة على كافة الأنحاء، وعلى الفور تم الدفع بسيارات خاصة لشفط المياه من الشوارع حتى لا يترتب عليها أي أزمات متعلقة بالكهرباء أو إعاقة سير المرور.

وتابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، استمرار جهود إزالة وسحب مياه الأمطار، وطالب من رؤساء المدن والأحياء بسرعة الدفع بسيارات لكسح وشفط المياه وصرفها في بالوعات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار أولًا بأول، حال تواجدها، والتواصل بشكل دوري مع غرف عمليات مديريات الأمن والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي.

من جانبها، رفعت الأجهزة الأمنية حالة الطوارئ، ونشرت الآكمنة على الطرق خاصة الطرق السريعة لتنظيم الحركة المرورية منعا لوجود حوادث، كما أعلنت شركة كهرباء جنوب الدلتا حالة الطوارئ لمواجهة انقطاع الكهرباء بسبب الأمطار والرياح، مؤكدة أن هناك فرق تضم مهندسين وفنيين لإصلاح الاعطال بشكل مباشر.

وأعلنت محافظة الغربية في وقت سابق رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار، وانعقاد غرفة الأزمات بكامل تشكيلها برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وعضوية كل من السكرتير العام، والسكرتير المساعد وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية والمرور.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار في الحالة الجوية بدءً من الأربعاء حتى الجمعة، وتوقعت أن يشهد بداية من يوم الأربعاء أمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، مثل الإسكندرية ورشيد وبلطيم والعريش ورفح، تكون رعدية على بعض المناطق وتمتد لمحافظات الوجه البحري بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وستكون رعدية على بعض محافظات الوجه البحري، وتكون الأمطار متوسطة في القاهرة.

وذكرت هيئة الأرصاد أنّ الطقس سيكون معتدلًا على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد، وليلًا سيكون الجو باردًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب سيناء، وشديد البرودة أيضًا على شمال الصعيد، مع استمرار سقوط الأمطار في مناطق من شمال الوجه البحري، في محافظات كفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والإسكندرية، والسلوم، ورشيد، وبلطيم، والضبعة، ومطروح.