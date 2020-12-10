محافظ مطروح يضع حجر أساس 3 مشروعات احتفالا بالعيد القومي

وضع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حجر أساس عدد من المشروعات الجديدة، اليوم، بمدينة مرسي مطروح بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومى رقم 105، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، والعمدة محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والنائبان مهدى العمدة، وجمال الشورى، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وأهالي المنطقة.

وتضمنت المشروعات إنشاء مدرسة حدائق مطروح المميزة للغات بمنطقة الخروبة، والمدرسة اليابانية بمطروح، وكوبرى السلام أعلى السكة الحديد، وقال المهندس حسن سلامة مدير عام فرع الأبنية التعليمية بمطروح إن المدرسة المتميزة للغات سعة 44 فصلا بتكلفة نحو 20 مليون جنيه، وتقع على مساحة 5 آلاف متر مربع، والمقرر الإنتهاء منها مع بداية العام الدراسي المقبل، كأكبر مدرسة تجريبية بمطروح لتخفيف الكثافة مع الإقبال المتزايد على ذلك النوع من التعليم المتميز.

وأضاف أنه في إطار خطة الهيئة إنتهينا من 15 فصلا وجارى العمل في 258 فصلا جديدا، وتم تسليم 9 مدارس وجارى العمل في 16 مدرسة بالإضافة إلى المدرسة المتميزة بالعلمين الجديدة ومدرسة مؤسسة مصر الخير بتجمع القطرانى بسعة 11 فصلاً.

وأشار إلى أنه جارٍ وضع توسعة مدرسة طه ساطور الثانوبة بنات بمرسى مطروح لإستيعاب طالبات مدرسة الثانوى بنات الجديدة بالكيلو 7 وتحويلها لتعليم أساسي لاستيعاب الكثافات ،بالإضافة إلى مقترح إنشاء 3 مدارس بالتعاون مع الإيفاد.

وأكد المهندس محمد الباهي، وكيل وزارة الإسكان بمطروح أن كوبرى مشاه منطقة السلام العلوي بطول 76 م منها مسافة 7 م مبنى إدارى خرسانى من 3 أدوار بالاتجاهين جسم الكوبرى من الستيل بمسافة 62 مترا، بالإضافة إلى وجود 2 أسانسير لكبارا لسن وذوى الاحتياجات الخاصة، على ارتفاع 6 م من مستوى قضبان السكة الحديد، بتكلفة 13 مليون جنيه مع الإنشاء وفق مقترحات التعديل الجديدة لخط السكة الحديد بمحطة قطار مرسى مطروح.