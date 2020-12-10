شريف نور الدين ينقل ختام "القاهرة السينمائي" على شاشة نايل سينما اليوم

يقدم الإعلامي شريف نورالدين، مساء اليوم، على الهواء مباشرة حفل ختام الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر شاشة "نايل سينما"، وذلك في تمام الساعة 6 مساءً.

واعتاد شريف نورالدين، تقديم طوال أيام مهرجان القاهرة السينمائي، رسالة يومية بالإضافة إلى حوارات مع أبرز نجوم المهرجان عبر صفحات المهرجان على السوشيال ميديا.

ويقدم شريف نورالدين، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، على السوشيال ميديا منذ 3 أعوام.

ويقدم شريف نورالدين، حاليًا برنامج "بحب السيما" على راديو "ميجا إف إم"، الأربعاء من كل أسبوع، من الساعة 7 إلى 9 مساءً.

ويقام حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعُرض ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

فيما نافس الفنان أمير المصري، بفيلم "Limbo"، الذي سبق ونافس في المسابقة الرسمية بمهرجان "كان" السينمائي، وحاز على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان، في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحظى أمير المصري، بإشادات موسعة من قبل النقاد والجمهور، عن أداءه التمثيلي في فيلم Limbo، الذي تم عرضه خلال أيام فاعليا المهرجان، وحضره عدد كبير من الفنانين والنقاد.

وتعتبر تلك المرة الثانية على التوالي الذي يشارك فيها أمير المصري في مهرجان القاهرة، حيث شارك في الدورة الـ41 الماضية بفيلمه الدانمركي "Daniel".