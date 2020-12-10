أسعار بابا نويل والزي التنكري في الأسواق للاحتفال بالكريسماس

مع اقتراب العام الميلادي الجديد 2021، تتزين البيوت والشوارع في مختلف أنحاء العالم بشجرة الميلاد وبابا نويل وزينة الكريسماس، وتتسابق المحال على تقديم أشكال مختلفة بأسعار تناسب الجميع.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي أسعار بابا نويل في المحلات على النحو التالي:

أسعار بابا نويل في المحلات

بابا نويل حجم الميدالية يبدأ سعره من 10 جنيهات حتى 35 جنيها.

بابا نويل حجم صغير يتراوح بين 150 حتى 200 جنيه.

بابا نويل حجم وسط يبدأ من 200 جنيها حتى 600 جنيه.

بابا نويل حجم كبير يبدأ من 1500 حتى 2000 جنيه.

قبعة بابا نويل تبدأ من 20 جنيهًا حتى 150 جنيهًا.

بلورة بابا نويل يتراوح أسعارها بين 150 جنيها و250 جنيها.

زي بابا نويل للأطفال يبدأ من 100 جنيه حتى 450 جنيها.

زي تنكري بابا نويل للكبار يبدأ من 150 جنيها حتى 600 جنيه.

وجاءت أسعار شجرة كريسماس صغيرة 30 سم بـ5 جنيهات، والشجرة 90 سم بـ120 جنيها على أن يصل سعر الشجرة الـ10 أمتار المزودة بالإضاءة بـ1500 جنيه، ويتراوح سعر فروع الزينة بين 5 إلى 10 جنيهات وفقًا للطول وكثافة الفرع، وتراوحت أسعار أجراس زينة الكريسماس بين 55 إلى 60 جنيهًا حسب العدد.

يُذكر أن الأوبرا المصرية أعدت برنامج فني، للاحتفال بأعياد الكريسماس حيث استعد نجوم فرقة أوبرا القاهرة ببرنامج مميز، بمشاركة أكثر من 150 فنانا من فرق كورال أكابيلا، قيادة وتدريب مايا جفينيريا، وأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد فرج، وتحت إشراف المدير الفني والقائد الأساسي المايسترو أحمد الصعيدي.

وقالت الدكتورة إيمان مصطفى، المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة، إنها وضعت رؤية فنية جديدة للاحتفال هذا العام تشمل أعمال غنائية وموسيقية تقدم لأول مرة، وتوظيف للتكنولوجيا وشاشات العرض.