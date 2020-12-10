بلومبرج: 2022 ستشهد 500 طراز لسيارات كهربائية على مستوى العالم

رغم التطور التكنولوجي والاتجاه نحو الطاقة النظيفة داخل قطاع السيارات خلال السنوات الماضية، إلا أن المركبات الهجينة التي تعمل بالطاقة الكهربائية والوقود الطبيعي تظل رائدة في مبيعاتها حتى الآن.

وبحسب ما ذكره تقرير وكالة بلومبرج الأمريكية، فإنه "على الرغم من انتشار الوباء منذ بداية العام، إلا أنه كان عامًا استثنائيًا بالنسبة لمصنعي السيارات الكهربائية، حيث احتضن المستثمرون صانعي السيارات الكهربائية الخالصة، مما دفع أسعار أسهم شركة (تسلا) والمنافسة الصينية Nio Inc إلى مستويات عالية، لكن السوق يخاطر بأن يصبح سوقا مزدحمًا، حيث من المتوقع أن يتوفر أكثر من 500 طراز للسيارات الكهربائية على مستوى العالم بحلول عام 2022؛ حيث يدرس العديد من صانعي السيارات التقليديين خياراتهم، في محاولة لتحديد التقنيات التي ستسود في العقود من الآن وحتى الانتقال الكامل بعيدا عن الاحتراق بالوقود التقليدي".

وأضاف التقرير، "في حين أن السيارات الهجينة، التي تمزج بين قوة محرك البنزين والمحركات الكهربائية والبطاريات، يبلغ عمرها الآن أكثر من عقدين، حيث كانت أول سيارة "بريوس" ظهرت لأول مرة في اليابان في عام 1997، لا تزال تشهد طلبا حتى مع ظهور السيارات الكهربائية بشكل كبير؛ وتعد شركة (فورد موتور و تويوتا موتور) من بين الشركات التي تطلق إصدارات هجينة جديدة، وتستثمران مجددًا في سلاسل توريد المكونات الهجينة".

ووفقًا للبيانات، "ارتفعت مبيعات المركبات الهجينة في الولايات المتحدة بنسبة 17٪ العام الماضي، مقارنة بعام 2018؛ وبنسبة 22% في الاتحاد الأوروبي خلال نفس الفترة، فيما باعت العلامات التجارية اليابانية، التي تدعي الحصة الأكبر في سوق السيارات الهجينة على مستوى العالم، حوالي 30٪، مما يجعل هذا القطاع واحدًا من أسرع القطاعات نموًا في السوق؛ وعلى النقيض ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 6٪ في عام 2019 مقارنة بعام 2018، بانخفاض كبير عن النمو الذي تحقق في السنوات السابقة".

وكشف التقرير، عن الأسباب وراء ارتفاع معدل السيارات الهجينة، رغم التطور والاتجاه نحو السيارات الكهربائية، مؤكدا "توفر السيارات الهجينة في الوقود والطاقة معا، وأيضًا لا تثير نفس القلق من النطاق مثل السيارات الكهربائية، ونظرا لأن السيارات الهجينة مدعومة بمحرك يعمل بالبنزين، وبالتالي تتطلب بطاريات أصغر وأقل تكلفة، فإن تكاليفها الإجمالية أقل من السيارات الكهربائية، وهو الأمر الذي يعد احتمالا لجذب المستهلك الذي يرغب في الحصول على سيارة أفضل للبيئة وبسعر وتكاليف أقل".