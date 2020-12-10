محافظ القاهرة يكرم 7 قيادات لدورهم في مكافحة الفساد

كرم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، عددًا من العاملين بالمحافظة لدورهم البارز في مكافحة الفساد، خلال مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقدته محافظة القاهرة وهيئة الرقابة الإدارية، تحت عنوان "متحدون على مكافحة الفساد" ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2020.

ومن بين الذين تم تكريمهم كل من: سيد بدري، المشرف العام على النظم وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، والعميد أحمد أنور، رئيس حي شرق مدينة نصر، واللواء الراحل عادل أبوحديد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ، في حضور أسرته، ومحمد عبدالوهاب، سكرتير حي روض الفرج، وسمية إبراهيم بشير، سكرتير حي باب الشعرية، والمهندسة سمية علي عبدالعال، بالمكتب الفني للمنطقة الجنوبية، والمهندس أحمد عبدالحليم مرتضى، بإدارة أملاك المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة، فى كلمته، إلى أن اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يحييه العالم في التاسع من ديسمبر من كل عام، يهدف إلى التأكيد على مكافحة مظاهر الفساد، باعتباره من أهم التحديات التي تواجه جهود التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن الفساد هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة التى تؤدي إلى تغيير هيبة دولة القانون وانعدام ثقة المواطن وغياب العدالة الاجتماعية.

وأضاف المحافظ أنه في عام 2014، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع استراتيجية التنمية والبناء للدولة المصرية الحديثة ووضع رؤية مصر 2030، وبدأت أجهزة ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية، في وضع الرؤية المتكاملة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات على مدار السنوات الست الماضية ما كان ليتحقق إلا من خلال سيادة وطنية مخلصة وإرادة قوية توفر رؤية واضحة لتحقيق متطلبات الدولة التى تريد تحقيق تنمية مستدامة لصالح المواطنين.

وأكد المحافظ أن خطة الدولة نحو التحول الرقمى المميكن والشمول المالي والدفع الإلكتروني، جاءت كإحدى البدايات الصحيحة لمكافحة الفساد، إلى جانب مواطن يبني وطنه في ظل نظم رشيدة ورؤية مستنيرة تضمن الحقوق والعدالة وتحقق النزاهة وتوضح الآثار السلبية التي يسببها الفساد على النسيج الاجتماعي.