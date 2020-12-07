محافظ القاهرة يقترح اجتماعا مشتركا للمدن الإفريقية لمواجهة كورونا

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على تقديم كل الدعم الممكن لمواجهة جائحة كوفيد19، ونقل خبرات مصر فى كيفية التعامل معها لكافة الدول الإفريقية.

واقترح محافظ القاهرة خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس فى الجلسة الثانية لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، تنظيم اجتماع مشترك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين المدن الإفريقية للنقاش وتبادل الخبرات عن كيفية مواجهة جائحة كورونا وآثارها السلبية .

وأشار "عبدالعال"، إلى أن محافظة القاهرة حرصت على توفير مبنى مجهز لاستضافة مقر دول الشمال للمنظمة، كما تم الإعداد للتوقيع على اتفاقية المقر في مارس 2020 ولكن حالت ظروف جائحة كورونا دون إتمام ذلك، مشيرًا إلى أنه تم خلال الاجتماع الأول تقديم الدعوة للمسئولين بالمنظمة الإفريقية والدولية لزيارة القاهرة فى فبراير المقبل للتوقيع على اتفاقية المقر وإطلاق أنشطته.

وشدد محافظ القاهرة، على سعى القاهرة لخلق شراكة دولية لدعم نشاط المقر، لخدمة المنظمة الإفريقية والدولية وأيضًا دعم نشاط "ريفيلا" إقليميا ودوليا لأهمية إعلاء دور المرأة الإفريقية، موضحًا أن مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت المرأة فصارت المرأة في مصر وزيرة ومحافظ ونائبة للمحافظ ورؤساء مدن وأحياء ويؤدون عملًا مميزًا وناجحًا.

ولفت إلى حرص مصر على دعم أشقائها فى كافة المجالات، لاسيما فى إطار ما تم الإعلان عنه صباح اليوم لاستضافة المؤتمر الثاني للمدن قاطرة المدن المستدامة فى نسخته الثانية، بعد نجاح المؤتمر الأول بالقاهرة في يونيو 2019.

كما أوضح المحافظ، سعيه مع سكرتير عام منظمة المدن المحلية الإفريقية فى تنفيذ مقترحه الهام لعقد مؤتمر للمخلفات الصلبة وهو التحدي الكبير الذي يواجه المدن الإفريقية، مشددًا على حرص القاهرة على الوفاء بتعهداتها والتزامها بالعمل الإفريقى المشترك.

شارك في الاجتماع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومحمد بودرة رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية العالمية، وجان بيير امباسي سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، وماكورة كوليبالي رئيس شبكة النساء المحلية المنتخبة الإفريقية، والسفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي.