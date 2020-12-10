آخر أخبار التعليم.. تحديد رسوم امتحانات الثانوية العامة التراكمية

مع زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع الموجة الثانية، يحرص الكثير من الطلاب في المدارس والجامعات على مطالعة آخر أخبار التعليم، تحسبا لاتخاذ إي من القرارات التي تخص الامتحانات.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، آخر أخبار التعليم اليوم، وفق أبرز القرارات التي تم اتخاذها على مدار اليوم، كالتالي:

التعليم تعلن رسوم امتحانات النظام الجديد للثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رسوم امتحانات الثانوية التراكمية "نظام الثانوية العامة الجديد"، والذي عرضته على مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، ليتم مناقشته وإقراره.

وأكدت الوزارة أن هناك فرصتين إضافيتين لدخول الامتحانات، وتصل رسوم إعادة الامتحانات بحد أقصى إلى مبلغ 5 آلاف جنيه للطالب الواحد، وأن الرسوم سيتم تحديدها تمامًا لاحقًا عقب موافقة مجلس النواب على التعديلات.

التعليم: 500 حالة إصابة بفيروس كورونا في المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بين طلاب المدارس، على مستوى محافظات الجمهورية، منذ بداية العام الدراسي، يتراوح ما بين 300 إلى 500 طالب، وشفاء 80% منهم، نستعرض الحالات التي تغلق فيها المدارس وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت الوزارة أن المحافظ يمتلك القرار بغلق المدارس في قرية أو مدينة، إذا كانت هناك حالة من فرض الحجر الصحي على إحدى القرى أو المدن نتيجة ارتفاع إصابات كورونا فيهم، على أن يستمر الغلق حتى نهاية فترة الحجر الصحي المقررة.

الجامعة البريطانية تنظم المؤتمر الدولي للشبكات العصبية

على جانب آخر، نظمت كلية علوم الحاسب يالجامعة البريطانية، المؤتمر الدولى للشبكات العصبية الاصطناعية، والذي عقد بنظام الأون لاين، حيث شهدت الجامعة البريطانية فى مصر خلال الأسابيع الماضية أنشطة علمية وأكاديمية عديدة، نظمتها كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات بالجامعة.