آخر أخبار التعليم.. تعديل في نظام الثانوية العامة ليكون تراكميا

في الساعات القليلة الماضية، كان الحدث الأهم والأبرز في التعليم، تعديل المادة 28 الخاصة بالثانوية العامة في قانون التعليم، ومع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وزيادة أعداد الإصابة به، يحرص الكثير من الطلاب وأولياء الأمور على مطالعة أخبار التعليم، تحسبا لاتخاذ أي من الإجراءات بخصوص الحضور والامتحانات.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، آخر أحبار التعليم، وفق أبرز التصريحات والقرارات التي تم اتخاذها على مدار 24 ساعة ماضية، كالتالي:

الوزراء يناقش تعديلات قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة

عرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديلات قانون التعليم، بشأن المادة 28 الخاصة بنظام الثانوية العامة، ليكون بالنظام التراكمي الذي يعتمد مجموع الصف الأول والثاني والثالث، بعد أن كان يعتمد على الصف الثالث فقط.

التعليم: إجراء امتحانات وتصحيح الثانوية العامة إلكترونيا دون تدخل بشري

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مداخلة هاتفية لأحد البرامجة التلفزيونية، أن امتحانات الثانوية العامة لصفوفها الـ 3 تكون إلكترونيا بشكل كامل، بداية من إجراء الاختبارات على جهاز التابلت في لجان مراقبة، وحتى تصحيح الاختبارات، دون أن يكون هناك تدخل بشري في عملية التصحيح، بهدف تجنب الوقوع في أي من أخطاء التصحيح والتي قد تؤثر بالسلب على الطالب.

شوقي: امتحانات شهادة الثانوية العامة هذا العام خالية من الأسألة المقالية

وأضاف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم خلال مداخلة تلفزيونية، أن امتحانات الصف الثالث الثانوي ستكون خالية من الأسئلة المقالية هذا العام، حتى لا يكون هناك تدخل بشري في الأسألة المقالية والتي تتم وفق قواعد إلكترونية أيضا، حتى لا يكون هناك احتمالية في التلاعب بدرجات طلاب الثانوية العامة والتأثر بدخول الكليات.