آخر أخبار التعليم.. وفاة 8 معلمين بكورونا وعدم رفع الغياب

يتابع الطلاب وأولياء الأمور والمهتمين بالعملية التعليمية الأخبار على مدار الساعة، لمعرفة أحدث القرارت التي تصدر بشكل دوري منها ما هو متعلق بإمتحانات الثانوية العامة وتعامل المدارس والجامعات مع جائحة كورونا المستجدة.

ويستعرض "الوطن"، آخر أخبار التعليم اليوم، وفق أبرز التصريحات والقرارات التي تم اتخاذها على مدار اليوم، كالتالي:

وزير التعليم: لن نرفع الغياب بالمدارس وامتحانات الثانوية لم ترحل

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل الدائر حول رفع الغياب من عدمه بالمدارس بسبب جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن الوزارة لن ترفع الغياب بالمدارس وأنه في حال تخطي أي طالب نسبة الغياب القانونية دون أعذار قهرية سيتم فصله، موضحا أن العام الدراسي الجديد يسير بشكل طبيعي ومنضبط.

وفاة 8 حالات وإصابة 350 وشفاء 80 آخرين بفيروس كورونا بالمدارس

كشف مصدر مسؤول، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بالمدارس منذ بداية العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر الماضي وصلت إلى 350 حالة مؤكدة، وجاءت 260 حالة سلبية.

وذكر المصدر أن الإصابات توزعت بواقع 180 حالة بين المعلمين والمعلمات، و160 حالة بين الإداريين، و10 حالات بين الطلاب، بمختلف المدارس والإدارات التعليمية على مستوى المحافظات، مؤكدا على وفاة 8 حالات بين المعلمين والمعلمات والإداريين من إجمالي الإصابات، وشفاء تام لـ80 حالة بين الإداريين والمعلمين، لافتا إلى أن جميع الحالات التي ظهرت لا تدعو للقلق.

جامعة حلوان توضح سياسة تطبيق الإيميل الجامعي بنظام الدراسة أون لاين

كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة انتهت من رفع 90% من المقرررات الدراسية الجامعية بالكليات المختلفة على المنصات الإلكترونية التعليمية المختلفة المتاحة للطلاب للدراسة أون لاين، في إطار تطبيق الجامعة نظام التعليم الهجين، الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، سواء كانت منصة مايكروسوفت التعليمية أو المنصات المتاحة على مواقع الكليات المختلفة.

الاختبارات التدريبية لطلاب أولى ثانوي ليست مرتبطة بوقت

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اختبارات طلاب الصف الأول الثانوي التدريبية التي ستُجرى في 15 من ديسمبر الجاري، ليست مرتبطة بوقت محدد مثل الامتحانات النظرية النهائية، أي أنه يمكن للطالب أدائها صباحًا أو مساءً.

"التعليم" تُعلن اليوم جداول حصص الأسبوع الثامن على قناة "مدرستنا"

تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم السبت، جدول الأسبوع الثامن من الحصص التعليمية للمواد الأساسية التي تُذاع عبر قناة "مدرستنا"، ويمتد الجدول الجديد من غد الأحد 6 ديسمبر وحتى السبت 12 ديسمبر الجاري.