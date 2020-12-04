آخر أخبار التعليم.. امتحان الثانوية العامة هذا العام بنظام "أوبن بوك"

يحرص طلاب المدارس والجامعات على مطالعة آخر أخبار التعليم بشكل مستمر، وبشكل خاص طلاب الثانوية العامة المترقبين لشكل امتحان الثانوية هذا العام. ويستعرض "الوطن"، آخر أخبار التعليم اليوم، وفق أبرز التصريحات والقرارات التي تم اتخاذها على مدار اليوم، كالتالي:

ملامح امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ملامح امتحان الثانوية العامة الذي يتم إجراؤه هذا العام 2021/2020، حيث إن الأسئلة تعتمد على فهم وتحصيل الطالب من المادة العلمية، ولا تعتمد على الحفظ والتلقين، وأن الامتحان سيكون عبارة عن 4 نماذج مختلفة، ولكن في نفس مستوى الصعوبة، من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف الطلاب.

كما أنه سيكون بنظام الكتاب المفتوح "open book" بالإضافة إلى أنه ألغى هذا العام فرصة تقديم تظلمات بعد ظهور النتيجة، التي كانت مطبقة خلال السنوات الدراسية الماضية.

6 حسابات على "فيسبوك" للوافدين

وأعلنت الإدارة العامة للوافدين، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق منصة تسويقية للسياحة التعليمية في مصر، بهدف الترويج للتعليم الجامعي بها، حتى يستطيع الطالب الوافد الدخول إليها للاطلاع على كافة المعلومات التي يحتاجها الطالب في التعليم في مصر.

وتم ربط تلك المنصة بتطبيق على الموبايل يستطيع الطالب من خلاله إنشاء ملف على التطبيق، ويتم مخاطبته دوريا بجميع التحديثات والقطاعات الجديدة في التعليم، كما تم ربط التطبيق بجميع الإمكانيات ووسائل التواصل الموجودة في الجامعة، موضحة أن المنصة ساهمت في زيادة عدد الإقبال على الجامعات العام الحالي.

تصحيح امتحانات الثانوية إلكترونيا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الصفحة الرسمية بها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن تصحيح امتحانات الثانوية للعام الدراسي الحالي 2021/2020، سيتم إلكترونيا بشكل كامل، دون تدخل أي عنصر بشري في التصحيح.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن طلاب الثانوية العامة للعام الحالي، هم أول دفعة تسلمت جهاز التابلت منذ عامين، كما أنهم تدربوا بشكل كامل على الامتحانات من قبل بطريقة التقييم الجديدة المعتمدة على الفهم أكثر من الحفظ.