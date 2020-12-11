إصابة حيوانات الحدائق بكورونا.. نفس أعراض الإنسان وخطر على نفسها

قلق شديد لزوار حدائق الحيوان، بعد إعلان رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إصابة عدد من حيوانات "العائلة القططية" وهي الأسود والنمور داخل الحديقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مضيفًا أنه تم الإعلان عن إصابة عدد من النمور في إسبانيا بكورونا.

وذكر خلال مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد"، أن الحديقة تفحص الحيوانات يوميًا، للتأكد من وجود أعراض من عدمه، وفي حالة ظهور الأعراض على الحيوانات يتم عمل مسحات كورونا "pcr" لهم، مشيرًا إلى أنه ممنوع دخول أي زائر لحدائق الحيوان بدون ارتداء الكمامات الطبية، مع حظر لمس الحيوانات، حتى أن العاملين بالحديقة لا يلمسونهم.

ولتوضيح أعراض كورونا على الحيوانات، قال الدكتور هشام الدماصي، أستاذ الطب البيطري بجامعة الزقازيق، إن أعراض فيروس "كوفيد 19" لدى الحيوانات ممثالة للإنسان تمامًا، حيث تظهر عليهم أعراض تنفسية مثل الرشح والعطس والكحة وغيرها من أعراض الفيروس، مشيرًا إلى أنه بعد دخوله للجسم ينتقل إلى الرئتين لتظهر الأعراض.

الدماصي: مسحة كورونا للحيوانات مماثلة للإنسان

وأضاف "الدماصي" لـ"الوطن"، أن طريقة أخذ مسحات كورونا "pcr" من الحيوانات تكون بنفس الطريقة التي تأخذ من الإنسان عن طريق الأنف والحلق، لافتًا إلى أن أول ظهور لأعراض الكورونا على الحيوانات كان بالسعودية، وظهرت على الجمال بعد أن اكتشفها طبيب مصري هناك.

وأشار أستاذ الطب البيطري بجامعة الزقازيق، إلى أنه لم يثبت حتى الآن انتقال فيروس كورونا من الحيوانات إلى البشر، ولا يوجد أي دليل لذلك، ولكن تنتقل بين الحيوانات وبعضها كأي فيروس آخر، مضيفًا أنه لو ثبت انتقال الفيروس من الحيوان إلى الإنسان لكان الوضع أشد خطورة، نظرًا لأن عدد كبير من البشر يربوا الحيوانات، وخاصة في مصر.

وذكر، أنه لا توجد طريقة حتى اللآن للتعامل مع الحيوانات المصابة بفيروس "كوفيد 19" سوى الإعدام، وهو ما دفع أوروبا لإعدام اللآف من حيوان الـ"مينك" بعد إصابة عدد كبير منهم، خوفًا من تفشي الفيروس على نطاق أوسع.