متحدون ضد الفساد.. عضو الرقابة الإدارية يحاضر في مدرسة بالفيوم

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ندوة تثقيفية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بمدرسة الشهيد مصطفى أحمد علي بالفيوم، بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والمقدم أحمد نجيب عضو هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، ومديري عموم ديوان المديرية ومديري الإدارات التعليمية وعدد من الطلاب وقيادات تعليم الفيوم والعلاقات العامة بالمديرية.

في بداية الندوة، رحب وكيل الوزارة بالحضور، وأكد على ضرورة مكافحة الفساد بكافة صورة وأشكاله، كما أشار إلى أنّ الوقاية من الفساد هي مسئولية إجتماعية ومسئولية تربوية.

كما أكد وكيل الوزارة، على أنّ أفضل سبيل للوقاية من الفساد والممارسات الفاسدة في المجتمع هي أن يكون لدينا قيم وأخلاق، ولذا لزامًا علينا كتربويين إعداد جيل يتمتع بالقيم والأخلاق التربوية.

تناولت الندوة شرحًا مفصلا لتعريف الفساد وأنواع الفساد وأشكاله وطرق الكسب غير المشروع ودور المواطن فى مكافحة الفساد، ودور الدولة ودور جهاز الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد والتصدى للفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، بالإضافة إلى أثار الفساد.

وأشار المقدم أحمد نجيب إلى أنّ يوم 9 ديسمبر موعدًا رسميًا للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وسن تعديلات تشريعية داعمة لمكافحة الفساد بتاريخ 9 ديسمبر 2003 م.

وشارك في التوقيع على الاتفاقية حوالي 174 دولة حول العالم، وهو ما نتج عنه إقامة العديد من الندوات، وفتح قنوات إتصال مع الجماهير لرفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد على أفراد المجتمع ووقوفه عقبة في طريق تنمية الدولة ورقيها.

كما أشار المقدم أحمد نجيب إلى تعريف الفساد وأنه إساءة إستغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، وللفساد أوجه عديدة، وجميعها تؤثر على معدلات التنمية لأي بلد من البلاد.

كما أشار المقدم نجيب إلى أنّ الفساد ظاهرة دولية، حيث يتم التعاون بين جميع الدول التي وقعت على الاتفاقية ومنها مصر في محاربة ومكافحة الفساد بكافة الطرق، مشيرًا إلى دور الرقابة الإدارية ودور الدولة في مجابهة الفساد والفاسدين من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي لمصر الحبيبية.