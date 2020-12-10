بسبب وزير.. اشتباكات طاحنة في برلمان تركيا بين مؤيدي أردوغان ومعارضيه

شهد البرلمان التركي صدامًا وشجارًا، أمس الأربعاء، بين نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض، وحزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، أثناء كلمة لوزير العدل عبدالحميد جول، عن ميزانية الوزارة لعام 2021، ما أدى إلى تعليق الجلسة.

وبينما كان وزير العدل عبدالحميد جول يتحدث عن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، خلال خطابه أمام البرلمان التركي، وقف النائب بحزب الشعب الجمهوري، سيزجين تانريكولو، ليقاطع جول، متوجهًا إلى المنصة، حيث يقف الوزير، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وتدخل نواب حزب العدالة والتنمية، ليشعلوا الشجار، بعدما اشتبك النائب بالحزب الحاكم حمزة داج مع تانريكولو.

وتدخل بعض النواب لفض الشجار ومنع تطور الأحداث، مطالبين بفترة راحة وتعليق الجلسة، قبل أن يعود البرلمان ليستأنف أعماله.