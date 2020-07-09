يوم المشاجرات في البرلمان التركي.. نائب معارض: لا يمكنكم إسكاتنا

يبدو أنه يوم المشاجرات في البرلمان التركي، فللمرة الثالثة يقع شجار بين النواب، وكانت تلك المرة بين رئيس حزب العمال التركي، إركان باش، ونائب بحزب العدالة والتنمية.

وبحسب ما نقلته جريدة "جمهورييت"، فقد تناول باش شرحًا لكلمة Tiran وقال إنها مصطلح كان يستخدم للتعبير عن الاستيلاء على السلطة السياسية في اليونان القديمة، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".

ووجه إيرباش حديثه لنواب حزب العدالة والتنمية قائلًا: "لا يمكنكم إسكاتنا بالقذف والتخويف"، بعدها بدأ الغضب يجتاح صفوف حزب أردوغان، ليستدعي أحدهم عامل نظافة مخاطبًا إياه: "نظف هنا جيدًا فهذا المكان متسخ"، مشيرًا إلى المنصة التي يقف عليها "باش".

وشهد البرلمان التركي حالة من الهرج، اليوم، أثناء إحدى جلساته لمناقشة مقترح قانون نقابات المحامين، حيث وقعت مشادة عنيفة بين نائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية بولنت توران، والنائب المستقل أحمد شيك.

وحسب ما ذكرت جريدة "KRT"، فقد نشب الشجار بسبب استخدم شيك كلمة "استبداد"؛ ما أثار غضب نواب حزب العدالة والتنمية وأدى لارتفاع أصواتهم.

ووجه شيك حديثه إلى توران الذي ارتفع صوته فجأة قائلًا: "اخرس.. أنت رجل ثرثار لا تستطيع إغلاق فمك.. هل يمكنك أن تتحلى ببعض التربية. لا تتجاوز حدود الاحترام". فغضب توران كثيرًا ووقف وسط اعتراضات كبيرة منه وحالة من الغضب.

وقبلها، سادت حالة من الهرج داخل البرلمان التركي، بعدما اتهم نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري، إنجين أوزكوتش حزب العدالة والتنمية الحاكم بالإرهاب.

وخلال حديثه في مناقشة مقترح نقابات المحامين بالبرلمان التركي، قال أوزكوتش: "لا علاقة لنقابات المحامين بالإرهاب، لكن هناك علاقة 100% بين العدالة والتنمية والإرهاب".