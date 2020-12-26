2020 عام تعمير بيوت الله: سماء القاهرة تتزين بمآذن المساجد

شهدت وزارة الأوقاف خلال عام 2020، تطورا نوعيا في عمارة بيوت الرحمن، إذ حققت الوزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، نجاحا مبهرا في إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد، وهو ما ذكرته الوزارة في حصادها الذي نشرته عبر موقعها الرسمي علي الإنترنت، إذ أكدت أنّ الدولة أنفقت خلال السنوات الست الماضية، أكثر من 6 مليارات جنيه في عمليات الإحلال والتجديد والصيانة لأكثر من 3200 مسجد، وأن هناك اهتمام بالغ بعمارة بيوت الله مبنى ومعنى، على المستوى الرسمي والشعبي.

وبحسب حصاد الأوقاف 2020، حققت الوزارة العديد من الإنجازات في ملف عمارة بيوت الله، على مستوى إحلالها وتجديدها وفرشها وصيانتها وترميمها، ومستوى فرش المساجد وافتتاح المساجد الجديدة التي يتم إنشاؤها بمعرفة الأوقاف أو بالجهود الذاتية تحت إشراف الوزارة.

وعلى مستوى الإحلال والتجديد، حظي 1023 مسجد بعمليات ترميم وصيانة وإحلال، منها ما تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها من موازنة وزارة الأوقاف ومواردها الذاتية، ويقدر عددها بـ640 مسجدًا، حيث تكفلت الأوقاف في سبيل صيانة 640 مسجدا بـ813 مليونا و419 ألف جنيه.

افتتاح 508 مساجد جديدة خلال الربع الأخير من 2020

أما المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، فكان عددها 383 مسجدًا على مستوى الجمهورية.

وحظي هذا العام بتحقيق رقم قياسي جديد للوزارة، في افتتاح المساجد الجديدة، سواء كانت تلك المساجد بالجهود الذاتية أو من قبل الوزارة، فتم افتتاح 508 مساجد جديدة خلال الربع الأخير من عام 2020.

لم تتوقف التحركات عند هذا الحد، بل ساهمت في فرش أكثر من 1200 مسجد، بأكثر من 380 ألف متر مربع من السجاد المحراب الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية.

وتنقسم تلك المساجد إلى 782 مسجدًا تم فرشها من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بكمية فرش بلغت نحو 250 ألف متر مربع من السجاد، بقيمة مالية تصل إلى 43 مليونا و359 ألف جنيه، وفرش 418 مسجدا بكمية فرش بلغت نحو 130 ألف متر مربع بالجهود الذاتية، وأوضحت الوزارة أنّ تلك العملية تأتي في ضوء اهتمام الأوقاف بعمارة بيوت الله وتهيئتها للمصلين مبنى ومعنى.

من جانبه، وصف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ما تحقق في عمارة بيوت الرحمن بالإنجاز غير المسبوق، مشيرا إلى أنّ المساجد عادت مرة أخرى للعمارة الإسلامية الفاخرة، وأنّ الأرقام لا تكذب ولا تتجمل، في هذا الشأن.

وأوضح الوزير، في تصريحات له على موقع وزارة الأوقاف أنّ المساجد الجديدة اليوم تعد مفخرة في مجال العمارة الإسلامية، فاليوم نشهد مئات المساجد بمصر تمثل أيقونة العمارة الإسلامية.

يذكر أنّ ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد خلال السنوات الست الماضية أكثر من 6 مليارات جنيه، فضلا عن إحلال وتجديد وصيانة وترميم نحو 3203 مساجد.