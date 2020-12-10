استئصال ورم يزن 10 كيلو من بطن طفلة 9 سنوات بمستشفى تأمين بني سويف

نجح فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، اليوم، في إجراء جراحة دقيقة "Pelviabdominal mass"، عبارة عن استئصال ورم يزن 10 كيلو من بطن طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، وجرى وضعها تحت الملاحظة واستكمال العلاج بالمستشفى، وحالتها مستقرة.

وأجرى الجراحة فريق طبي مكون من: الدكتور مصطفى سعيد أخصائى جراحة الأورام بمستشفى التأمين الصحي بني سويف، ونائب جراحة الدكتورة أسماء عبدالحميد، والدكتورة نيفين عاشور أخصائى التخدير، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، والدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وإشراف الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي.

وقال الدكتور حسن محمود سليمان مدير فرع الهيئة، إن الفريق الطبي نجح في إجراء الجراحة الدقيقة، التي تعتبر من العمليات التي تستلزم فريق طبي جراحي على قدر كبير من المهارة، مشيرًا إلى أن نجاح العملية، يعد إحدى ثمار عملية التطوير التي يشهدها المستشفى، لتوفير الخدمات الطبية للمنتفعين.

وتأتي استكمالًا لسلسلة عمليات الجراحات الدقيقة، التى يقوم بها أطباء المستشفى في الآونة الأخيرة، بدعم من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وتحت قيادة الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

فيما أوضح الدكتور محمد يحيى مدير المستشفى، أنه تم استقبال طفلة تبلغ 9 سنوات، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود ورم "Pelviabdominal mass"، وتم استئصال ورم يزن حوالي 10 كيلو، وتم وضعها تحت الملاحظة، واستكمال العلاج داخل المستشفى، لافتا إلى أن حالة المريضة مستقرة وفي تحسن.