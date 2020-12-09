نجاح عملية تركيب مفصل صناعي كامل بفخذ مريض في "بني سويف الجامعي"

تمكن فريق طبي، برئاسة الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب جامعة بنى سويف ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي من زراعة مفصل صناعي كامل بفخذ مريض كان يعانى من تآكل بمفصلى الفخد منذ عشرين عامًا، وسبق له تغيير هذا المفصل مرتين، وفى المرة الاخيرة، كان يعاني من التهابات بالجرح وتزحزح بالمفصل، أدى إلى كسر بعظام الفخد وعجز كامل عن الحركة.

شكل الدكتور عاطف مرسي، فريقين طبيين من أستاذة قسم العظام وأستاذة الطب النفسى لفحص المريض وتهيئته إكلينيكًا ونفسيًا ومتابعته لمدة 3 شهور لعمل هذه العملية الكبيرة، وإعادة تركيب مفصل من نوع خاص يلائم حالة المريض، وقامت إدارة المستشفى الجامعي بتوفير المفصل المناسب بتكلفة 60 ألف جنيه على نفقة الدولة.

وضم الفريق الطبي الدكتور عاطف مرسي عميد الكلية، والاطباء عماد البنا أستاذ جراحة العظام، ووليد سعيد المدرس بالقسم، وأحمد مصطفى، والنواب وعلى مدار 4 ساعات كاملة خلال الجراحة جرى تغيير المفصل وإزالة المفصل القديم، وإعادة بناء عظمة الفخد وتركيب المفصل الجديد ذي مواصفات خاصة بتكلفة 100 ألف جنيه بالمجان، خرج بعدها المريض إلى القسم وحالته مستقرة تماما وتعد هذه ثالث عملية جراحية من هذا النوع المعقد يتم عملها بمستسفى جامعة بنى سويف على نفقة الدولة دون تحمل المرضى أي أعباء مالية.

وأكد عميد كلية الطب أن قسم العظام شهد إجراء 240 عملية تغيير مفاصل، بتكلفة 12 مليون جنيه، بواقع 50 ألف جنيه للعملية الواحدة بنسبة إنجاز 87% ساهمت فى القضاء على قوائم الانتظار ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".