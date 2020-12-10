الرئيس الفرنسي: يجب علينا الدفاع عن سيادة دول الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم، إنه "يجب علينا الدفاع عن سيادة دول الاتحاد الأوروبي"، في إشارة منه إلى تركيا، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

ويأتي ذلك، بعدما أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن لغة التهديد بالعقوبات لن تجدي نفعا مع تركيا، داعيا قادة وزعماء دول الاتحاد الأوروبي إلى تجنب فرض عقوبات على أنقرة، على حد وصفه.

وقال قالن، إن "تركيا تنتهج سياسة خارجية تستند إلى مبدأ إعلاء شأن الإنسان"، مؤكدا أن "لغة التهديد بالعقوبات لن تجدي نفعا مع تركيا"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار المتحدث التركي، إلى أن "بلاده ترغب في فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، وتحقيق تقدم ملموس في محادثات عضوية أنقرة في الاتحاد"، على حد قوله.