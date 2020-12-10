نص أقوال نجل وزير سابق متهم بدهس شاب: "كنت شارب حشيش.. ومعرفش حصل إيه"

قررت النيابة العامة بأكتوبر بإشراف المستشار عبدالمجيد القصاص المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، إحالة أوراق قضية نجل الوزير السابق، المتهم بدهس شاب حتى الموت، إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد 16 يوما من إلقاء القبض على المتهم، حيث وجهت النيابة تهم القتل الخطأ للمتهم، والقيادة أثناء تعاطيه مواد مخدرة.

أعد قرار الإحالة، المستشار أسامه ربيع رئيس نيابة أكتوبر، وحضر المتهم من محبسه مقيدا تحت حراسة أمنية مشددة، وكان المتهم يرتدي ملابس رياضية سوداء، وتم إعلانه بقرار الإحالة، ومن المرجح أن يتم تحديد أولى جلسات محاكمته في القضية خلال الأيام المقبلة، كما تحفظت النيابة العامة على السيارة التى استخدمت في الحادث.

وقال المتهم فى تحقيقات النيابة، إنه لم يشعر بواقعة دهس المجني عليه عقب اصطدامه، وأنه حاول تفاديه، لكن اختلت عجلة القيادة من يده باصطدم بالضحية، ولفظ أنفاسه.

وأنكر المتهم واقعة قيادته السيارة المستخدمة في الحادث تحت تأثير المخدرات، أثناء وقوع الجريمة: "أنا مكنتش سكران".

بينما أكد تقرير الطب الشرعي، بعد إجراء تحليل للمتهم، أنه يتعاطى مخدر الحشيش، وبدمائه بعض المواد المخدرة، وبمواجهته اعترف بتناوله المخدرات قبل الحادث بمدة.

كشفت تحقيقات النيابة، وفيديو تم العثور عليه بكاميرات المراقبة بمسرح الجريمة، أن الضحية يعمل موظف بإحدى الشركات فى منطقة أكتوبر، وأثناء عبوره الطريق للعودة إلى منزله، فوجئ بسيارة ملاكي تسير باتجاه بسرعة فائقة، ما أدى إلى دهسه لعدة مترات أسفل العجلات.

وأوضحت التحقيقات وتحريات رجال المباحث، أن المتهم لم يقف عقب دهس المجني عليه، وألقى رجال المباحث القبض عليه، بعد ارتكاب الجريمة بعدة ساعات.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية، إخطارا يفيد بوصول جثة شاب إلى مستشفى أكتوبر العام، وتبين من التحريات، أن الجثة مصابة بكسور وكدمات، إثر دهسه بسيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة الواحات.

جرى تشكيل فريق من ضباط المباحث لكشف ملابسات الواقعة، وتبين أن الضحية يدعى شريف، ويعمل موظف بإحدى الشركات، وعقب انتهائه من فترة عمله، توجه إلي الطريق العام لاستقلال سيارة أجرة للعودة لمنزله.

كشفت تحريات رجال المباحث بقيادة العميد علاء فتحي رئيس قطاع مباحث أكتوبر ومن خلال فحص كاميرات المراقبة، أن السيارة المتسببة فى الحادث سيارة ملاكي فارهة، وكان يسير قائدها بسرعه جنونية تعدت الـ140 كيلو مترا، ودهست المجني عليه أثناء عبوره الطريق وفر هاربا.

تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه نجل وزير سابق خريج جامعة خاصة، يبلغ من العمر 22 عاما، ألقي القبض عليه خلال 48 ساعة، بعد وقوع الجريمة، وبمناقشته نفى الواقعة، كما تم ضبط السيارة مرتكبة الحادث، وبمناقشة المتهم اعترف بارتكابه الجريمة.