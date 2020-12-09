صور.. جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

استقبل الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، ممثلي هيئة الرقابة الإدارية، وذلك خلال احتفالية جامعة حلوان باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات بالجامعة.

بدأت الاحتفالية بافتتاح برنامج تنمية قدرات إداريي الجامعة في ضوء رؤية مصر 2030، والذي يعقده مركز التطوير الوظيفي بالجامعة "CDC"، تحت إشراف الدكتورة حنان كمال، مدير المركز، وذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة ونشر قيم النزاهة والشفافية، ويتيح البرنامج التدريب على الإدارة والتخطيط والتوظيف والتوجيه والمتابعة، وكيفية إدارة ضغوط العمل و مهارات إدارة الوقت، كما يعرض رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

ونوه الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إلى انتشار ظاهرة الفساد وخطورته على النظم الإدارية كافة، ما استدعى اتخاذ إجراءات مشددة من قبل الأمم المتحدة، مؤكدا على الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمكافحة الفساد منذ توليه الرئاسة، مشيرًا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية هي من أهم أجهزة الدولة المنوط بها مكافحة الفساد، وتمثل مصر في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي تم توقيعها عام 2003، وانضمت لها مصر عام 2004.

وأوضح الدكتور ماجد نجم، أن الجامعة تسعى إلى التوعية بمفهوم الفساد وضرورة مكافحته من خلال العديد من الدورات التدريبية للسادة العمداء و الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والقيادات، وكذلك نشر المواثيق الأخلاقية ومدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، فالوعي هو أول سبل الوقاية و هو ما تسعى إليه الجامعة هذه الفترة عن طريق تنفيذ مبادرات ودورات تدريبية متخصصة للتوعية بالفساد وسبل مكافحته، وأشار سيادته أيضا إلى حصول الجامعة على شهادة الأيزو في جودة النظم الادارية، وقال إن الجامعة تعمل على أن تكون منظومة التحول الرقمى متكاملة فى المعاملات كافة خلال عامين من الآن.

وفي كلمة ممثلي هيئة الرقابة الإدارية تم الحديث عن تعريف الفساد على أنه إساءة استخدام السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة سواء من خلال أصحاب الوظائف القيادية أم بواسطة صغار الموظفين، وتطرق الحديث إلى الآثار السلبية للفساد على الصعيد الاجتماعى والاقتصادى والنفسى، ودور الهيئة فى إصدار وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالمشاركة مع جميع جهات ومؤسسات الدولة، والعمل على نشر قيم النزاهة والشفافية وإبراز الممارسات الناجحة التي حققتها الاستراتيجية، وكذلك تنفيذ العديد من المبادرات للتوعية بالفساد داخل الجامعات، وإعداد حملات إعلامية بالقنوات التليفزيونية لرفع درجة وعي الجمهور، وعقد العديد من الدورات التدريبية في مجال النزاهة والشفافية، في الوقت الذي تعمل فيه الرقابة على منع أسباب الفساد، ومتابعة تطبيق القوانين واللوائح لتحقيق الغرض منها.

وتحدث الدكتور صلاح إسماعيل عميد كلية التجارة عن فساد الإدارة وإدارة الفساد وضرورة وجود العلم في الإدارة فغياب العلم مصدر أساسي للفساد، وبين أنواع الفساد وأنواع المديرين الذين يمارسون الفساد، مؤكداً أن إدارة الفساد جريمة متعمدة وهي تضع له أصولا وتحض الناس على السير على منظومة الفساد، كذلك تحدث عن فساد الإدارة وركنيها الأساسيين (العلم) و(الحزم)، فحزم بلا علم فساد وعلم بلا حزم فساد.