شهيد الواجب.. تفاصيل مصرع ناظر محطة الكفور تحت عجلات القطار بالمنيا

لقى اليوم الخميس ناظر محطة قرية الكفور التابعة لمركز مطاي في شمال محافظة المنيا، مصرعه، بعدما دهسه قطار قادم من جنوب الصعيد.

وكان اللواء محمود خليل مدير الأمن قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع أشرف زغلول شريف، ناظر محطة الكفور في مركز مطاي، إذ دهسه القطار رقم ٢٠١٠ مكيف القاهرة أسوان، كان قادما من جنوب الصعيد، أثناء تواجده لمباشرة مهام عمله.

تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي العام بمطاي، وتحرر محضر بالحادث، وأخُطرت النيابه العامة للتحقيق والتصرف، إذ قررت استعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الحادث.

وأصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا اليوم قالت فيه: "ببالغ الحزن والأسى ينعى المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر وجميع العاملين بالهيئة شهيد الواجب أشرف زغلول شريف، ناظر محطة الكفور والذى وافته المنية ظهر اليوم أثناء قيامه بمهام ".

وأضافت البيان، أن رئيس الهيئة، أناب ممثلين على رأسهم مدير الهيئة للمنطقة الوسطى، لتشييع الجنازة وتقديم واجب العزاء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

واستقبل اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، محمد ياسين أحمد، خفير مزلقان كلابشة بأسوان، لتكريمه وتحفيزه لإخلاصه وتفانيه في عمله، والذى أدى لتعرضه لإصابة بجرح غليظ بالعين اليمنى أثناء قيامه بواجبات عمله.

وأصدر رئيس الهيئة، تعليماته بعلاج خفير المزلقان بالمركز الطبي لسكك حديد مصر وإجراء اللازم مع تكفل الهيئة بتكاليف علاجه وإجراء الجراحات اللازمة لحالته.

يذكر أن خفير مزلقان كلابشة بأسوان أصيب في 28 نوفمبر الماضي، أثناء تأدية عمله، جراء اصطدام سيارة نقل بضلفة مزلقان كلابشة مما أدى إلى سقوط الضلفة.

وتهيب الهيئة بالمواطنين وقائدي المركبات الالتزام التام بتعليمات السلامة بالهيئة عند عبور المنافذ الشرعية للحفاظ على أرواحهم وأرواح العاملين وسلامتهم وانتظام حركة مسير القطارات.