رئيس جامعة المنيا يستقبل "المستشار الثقافي" لسفارة إسبانيا بالقاهرة

استقبل الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، المستشار الثقافي لسفارة مملكة إسبانيا بالقاهرة " كانديدو كرييس" وقرينته، اليوم، لبحث سبل التعاون العلمي والأكاديمي بين جامعة المنيا، وقسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن، والقسم الثقافي بالسفارة، وإبراز أهم الملامح الثقافية لإسبانيا، وأبرز الخدمات التي تقدمها سفارة إسبانيا في المجال الثقافي.

حضر اللقاء بمقر مكتب رئيس الجامعة، الدكتور باسم صالح، عميد كلية الألسن، وأعرب رئيس الجامعة عن تطلعه لمزيد من التعاون بين السفارة الإسبانية بالقاهرة، مقدماً شكره للمستشار الثقافي على زيارته وتعاونه البناء.

واستكملت الزيارة بلقاء المستشار الثقافي بأعضاء هيئة التدريس بكلية الألسن تم خلاله تقديم عرض تقديمي عن تاريخ القسم وأهم أنشطته، وإسهاماته، وكذلك المشاريع التي يُشارك بها في مجال اللغة الإسبانية، وإلقاء الضوء على أوجه التعاون بين القسم وسفارة إسبانيا.

كما شهدت الزيارة العديد من العروض الفنية التي قدمها طلاب قسم اللغة الإسبانية، كما دار حوار مفتوح ضم العديد من الأسئلة من قبل الحضور.