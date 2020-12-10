"التضامن" توفر مساعدات لسيدة الزيتون: افترشت الشارع مع أطفالها

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار "بلا مأوى"، لبحث ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود سيدة تفترش الشارع مع أطفالها بمنطقة الزيتون بالقاهرة.

وتوجهت على الفور الوحدة المتنقلة للفريق بشمال القاهرة، التابع للبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، لبحث البلاغ، وتم مقابلة الأم والأطفال، وتبين أن الأم تدعى سمر غريب بركات، 28 عاما، منفصلة عن الزوج دون طلاق لسوء المعاملة والإدمان، وتركت منزل الزوجية بالمرج.

وكشفت الوحدة المتنقلة، عن حصول الزوجة على شقة إيجار بالمعصرة بقسم حلوان بمبلغ 200 جنيه شهريا، وليس لها أي مصدر للدخل، وتضطر للخروج وافتراش الشارع لبيع المناديل بصحبة أطفالها بمنطقتي كوبري القبة صباحا والزيتون بجوار كوبري "ابن الحكم" مساء.

كما تبين أن لديها طفل 10 سنوات متسرب من التعليم و3 أطفال لم يتجاوزوا سن التعليم، كما أن لديها مشكلات بالسكن، حيث إن المسكن بدون مياه ولا أثاث.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق البرنامج بمقابلة الزوج لتسوية الخلافات الأسرية وعلاجه من الإدمان للقيام بدوره الاجتماعي، كما سيتم توفير مساعدات عينية بالمسكن وربط الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة لتقديم مساعدات مادية لهم، كما سيتم تسكين الطفل بالتعليم المجتمعي بعد استقرار الحالة الأسرية.

ومن جهته قال حسنى يوسف، مدير برنامج أطفال وكبار بلا مأوى، إن هناك 13 محافظة على مستوى الجمهورية، بها أعلى نسب أطفال وكبار بلا مأوى، "القاهرة، الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، السويس، بورسعيد"، والبرنامج منذ بدايته يعمل مع الأطفال فى وضعية الشارع، سواء بلا مأوى أو أطفال يعملون أعمالا بسيطة مثل بيع المناديل أو الورد وخلافه.