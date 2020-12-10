مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل تحليق قاذفات "بي 52" فوق الخليج

كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم، مزيدا من التفاصيل عن تحليق قاذفات استراتيجية من طراز "بي- 52" فوق الخليج العربي.

وقال المسؤول -فضّل عدم كشف اسمه- لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية أن سلاح الجو الأمريكي دأب على تنفيذ مثل هذه المهمات في الآونة الأخيرة وفي شكل متكرر انطلاقا من الولايات المتحدة باتجاه مناطق عدة في العالم، ومن بينها الشرق الأوسط والخليج العربي.

ورفض المسؤول إعطاء أي طابع "جديد" لهذه المهمات، وقال: "اختبار للقدرات الجوية الأمريكية على التحرك سريعا ومن دون إنذار مسبق".

وكان قائد القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم"، الجنرال كينيث ماكينزي، قال في وقت سابق إن قاذفتين أمريكيتين من طراز "بي-52 " بتنفيذ مهمة جوية في الفترة الأخيرة من قاعدة "باركسدايل" في ولاية لوزيانا باتجاه منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف ماكينزي، في بيان، أن تحليق القاذفتين من دون توقف وللمرة الثانية خلال أشهر، يظهر مدى التزام الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي واستقراره.

وأكد ماكينزي، أن واشنطن لا تسعى إلى حرب في المنطقة إنما ترغب في إظهار قدراتها على مواجهة أي طارىء وردع أي اعتداء.