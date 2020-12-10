سقوط الدبلوماسي المزيف "كاظم بك" في الزمالك: نصب على 18 سيدة

"أنا بسرق سيدات أعمال وراغبات شهرة وطامعات في المال" بهذه الكلمات أعترف مسجل خطر بتفاصيل جريمته، وهو النصب على السيدات في وسط القاهرة والزمالك، من خلال انتحاله صفة دبلوماسبي خليجي، يرغب في فتيات تشارك في عمل فني.

وقال المتهم في اعترافته، "تمكنت من النصب على 18 سيدة خلال 4 شهور بعدما انتحلت صفة دبلوماسي خليجي وأرغب في إنتاج أفلام واستثمار".

اعترافات المتهم

وكشف المتهم خلال اعترافاته، أن جميع ضحاياه من فتيات الليل، حيث قام باستئجار شقة بمنطقة الزمالك بمبلغ شهري تجاوز الـ20 ألف جنيه، ثم بدأ في استضافة من ترغب في البيزنس أو الاشتراك في عمل فني شهير، مؤكدا أن أغلب الفتيات اللاتي حضرن إليه، سبق اتهامهن في قضايا نصب أو أداب أو تبديد.

الدبلوماسي المسجل

ودلت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة بأن المتهم سبق اتهامه في 38 قضية جنائية متنوعة ومسجل خطر فئة "أ"، وأوضحت التحريات أن المتهم أستغل النصب على سيدة أعمال منذ فترة، واستولى منها على مبلغ مالي تجاوز ربع مليون جنيه، فقام باستئجار شقة وسيارة فارهة، واستغل معرفته بالحديث باللهجة الخليجية بسبب أصوله الصعيدية ومعرفته بعدد من الأشخاص من الدول العربية.

وأوضحت التحريات، أن المتهم استغل معرفته باللهجة الخليجية، وقرر انتحال صفة دبلوماسي خليجي للنصب على السيدات، وأنه استوعب الفكرة من فيلم عربي "طأطأ وريكا وكاظم بك" وأنه انتحل صفة "كاظم بك".

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة أموال ومجوهرات الفتيات، كما تم توجيه تهمة انتحال صفة والنصب على المواطنين.

سيدة خليجية تكشف الواقعة

كان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من سيدة أعمال خليجية، تقيم بمحافظة القاهرة، تتهم فيه دبلوماسي خليجي بالنصب عليها والاستيلاء منها على كمية من المجوهرات والأموال عن طريق المغافلة.

تم تشكيل فريق من ضباط المباحث الجنائية، بقيادة العميد محمد الشرقاوي، مدير البحث الجنائي بالمديرية، وكشفت التحريات عن مفاجئة، وهي أن المشكو فى حقه ليس دبلوماسي خليجي، واتضح من التحريات أن المتهم مسجل خطر مقيم بمنطقة السيدة زينب، وأنه قام بانتحال صفة دبلوماسي بقصد النصب على المواطنين.

ودلت التحريات أن المتهم استغل معرفته باللهجة الخليجي، وقام بتزوير كارنية بمنطقة عابدين باسم مستعار واستئجار شقة بمنطقة الزمالك وسيارة فارهة، وقام بالتردد على الكافيهات والفنادق السياحية والملاهي الليلية، لاستدراج السيدات بهدف النصب عليهن والاستيلاء على أموالهن.

وتم ضبط المتهم، وبمناقشته اعترف بجريمة النصب والسرقه عن طريق المغافلة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.