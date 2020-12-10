الحماية المدنية بأسيوط تنقذ شابا من الغرق سقط فى الترعة الإبراهيمية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بأسيوط من إنقاذ شاب فى العقد الرابع من العمر من الغرق عقب سقوطه فى ترعة الإبراهيمية بحي شرق أسيوط وتم انتشاله وإنقاذه من الغرق.

كان اللواء اسعد الذكير مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتمكن قوات الحماية المدنية من إنقاذ شاب فى العقد الرابع من العمر يدعى "رمضان سانوسى 40 سنة" مقيم بمدينة أسيوط عقب سقوطه فى ترعة الإبراهيمية بحى شرق أسيوط ليلا.

وفور إبلاغ قوات الحماية المدنية بالبلاغ توجه على الفور فريق الإنقاذ النهري تحت قيادة العميد إيهاب ثروت مدير ادارة الحماية المدنية والرائد مصطفى محمد باسم رئيس قسم الإنقاذ النهري وبمشاركة فريق الإنقاذ المكون من الأمناء باهى عبد التواب ورمضان عبد الحافظ وياسر ضاحى وتم إنقاذ الشاب والذى سقط فى الترعة خلال سيره على جانب الترعة ليلا وانزلاق قدمه عن طريق الخطأ مما أدى الى سقوطه فى الترعة.

ومن جانبه وجه الشاب "رمضان" الشكر لقوات الحماية المدنية لاستجابتها السريعة وتمكنها من إنقاذه فى وقت سريع، مشيدا بيقظة رجال الشرطة واستجابته السريعة لخدمة المواطنين.